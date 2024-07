Z zimzelenimi uspešnicami se je začel 72. Festival Ljubljana

Kakšen ugled slovenska popevka uživa še danes, so pričale vrste poslušalcev, ki so Kongresni trg napolnile vse do Uršulinske cerkve. Dame Ditka Haberl, Alenka Pinterič in Neca Falk so sinoči ob svojih uspešnicah le sproščeno uživale. Odra in soja žarometov niti ne pogrešajo. Ditka Haberl je pojasnila, da sedaj živi drugačno življenje, da takšne glasbe niti ne posluša več, temveč svoj čas preživi v naravi in z vnuki. "Življenje mi je pomembno. Ta svoboda. Pravijo, da moraš rože sreče saditi sam."

Mlada glasbenica Saša Lešnjek, ki je bila ena od nastopajočih, je prepričana, da so zimzelene popevke večne prav zato, ker so jih ustvarili šolani ljudje. "To je bilo na tako visokem nivoju. V čast mi je te pesmi izvajati." Nad pesmimi in izvajalkami je navdušena tudi Nuša Derenda. "To so bile moje učiteljice, pesmi pa so nam zlezle pod kožo." Tudi glasbenik Andraž Hribar je pohvalil tehnično kvaliteto pevk in njihovo noto, ki se je dotaknila mnogih.

Klasična popevka je tudi tokrat poskrbela za veličasten uvod v 72. Festival Ljubljana. Prireditve si bodo do konca poletja sledile po notah številnih svetovno uveljavljenih umetnikov z vseh koncev sveta.