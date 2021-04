Za 10. obletnico 2CELLOS z novo priredbo

Stjepan in Luka sta se lotila priredbe vsem dobro znane skladbe 'Living on a prayer'.

Luka Šulić in Stjepan Hauser, bolje znana kot 2CELLOS, sta nase prvič opozorila leta 2011 s priredbo Jacksonovega komada Smooth Criminal, ki je v trenutku postal svetovna senzacija. Ime sta si nato ustvarila s svojim prepoznavnim in energičnim nastopom, danes pa jima sledi na milijone ljudi. Samo na YouTubu imata 5,5 milijona sledilcev in vsega skupaj že 1,3 milijarde ogledov.

2CELLOS sta vsekakor čelo povzpela v višave, vse zahvaljujoč njunemu prepoznavnemu slogu igranja, ki ruši meje glasbenih žanrov – od klasike in filmske glasbe, do popa in rocka. Razprodala sta vse največje dvorane sveta, nastopala pa poleg največjih glasbenih imen, kot soSteven Tyler, Andrea Bocelli, Red Hod Chili Peppers, Queens o the Stone AgeinGeorge Michael. Za svoj koncert pa ju je izbral tudi sir Elton John.

Spomnimo, da sta bila fanta v času dvoletnega premora glasbeno zelo ustvarjalna - vsak je namreč posnel svoj samostojni album. Stjepan ga je snemal v Londonu in ga poimenoval Classic, na katerem so zbrana njegova najljubša klasična dela. Luka pa je svoj samostojni prvenec posnel v Rimu in ga poimenoval Vivaldi Four Seasons.Luka je prav zaradi snemanja albuma zamudil rojstvo svoje hčerkice Hane, ki je pohitela in na svet prišla dva tedna pred napovedanim rokom.