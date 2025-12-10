Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Za dan žena bo moči združilo 12 pevk različnih generacij

Ljubljana, 10. 12. 2025 17.18 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Rene Markič , Simon Vadnjal , E.M.
Komentarji
2

V prestolnici v Odiseji so predstavili koncept slovenskega glasbenega projekta, ki bo dan pred praznikom žena, sedmega marca, zatresel sceno s simfoničnim rock spektaklom in naborom dvanajstih domačih pevk. Med njimi bodo tako ikonične Anja Rupel, Nuša Derenda in Tinkara Kovač kot tudi predstavnice mlajše generacije Katarina Samobor, Gaja Prestor in Aleksandra Josić. Pripravite se na prvi rock'n'roll spektakel z izključno ženskimi vokali, ki jih bo podprl Simfonični orkester Kantabile, dopolnjen s pop rock bandom, pod vodstvom aranžerja in dirigenta Roka Goloba.

Odiseja in McDonald's na predvečer dneva žena vabita na prvi rock'n'roll spektakel z izključno ženskimi vokali - enkraten glasbeni šov s simfoničnim orkestrom in bendom, s katerim bo nastopilo 12 pevk različnih generacij. Ustvarjalci obljubljajo slabi dve uri hitov, predvsem slovenskih in predvsem tistih, kjer še posebej do izraza pridejo nabrite kitare in epske simfonične pasaže. 

Na oder bodo stopile Aleksandra Josić, Alya, Anja Rupel, Astrid Kljun, Gaja Prestor, Jana Šušteršič, Katarina Samobor, Leyre, Neisha, Nuša Derenda, Tina Marinšek in Tinkara Kovač.

"Razmišljali smo, kaj bi lahko v Odiseji ob našem prvem dnevu žena poklonili slovenskim koncertnim navdušencem. Med viharjenjem idej se je izoblikoval šov, ki bo poseben tako za ustvarjalce kot obiskovalce. Veseli nas, da so tako dame, ki bodo v tej zgodbi v prvem planu, kot gospodje, ki jim bodo pri tem asistirali, povabilo k sodelovanju sprejeli z navdušenjem, čeprav zahteva kar nekaj dela in priprav - ali pa prav zato, saj bo vpletene vrgel iz ustaljenih tirnic in zagotovo se bo zgodilo kaj zelo edinstvenega," je izhodišče glasbenega projekta She rocks s simfoniki predstavila Maja Monrue, vodja koncertnega in gledališkega programa v Odiseji.

She rocks s simfoniki pevke odiseja koncert
Naslednji članek

Kino Šiška zopet zatresli Izštekani: 'Lepo je uživati zaupanje ljudi'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
InaB
10. 12. 2025 17.50
Le kdo jih bo poslušal ?
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
10. 12. 2025 17.43
Le kje je dno...!??
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385