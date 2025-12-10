Za dan žena bo moči združilo 12 pevk različnih generacij

Odiseja in McDonald's na predvečer dneva žena vabita na prvi rock'n'roll spektakel z izključno ženskimi vokali - enkraten glasbeni šov s simfoničnim orkestrom in bendom, s katerim bo nastopilo 12 pevk različnih generacij. Ustvarjalci obljubljajo slabi dve uri hitov, predvsem slovenskih in predvsem tistih, kjer še posebej do izraza pridejo nabrite kitare in epske simfonične pasaže.

Na oder bodo stopile Aleksandra Josić, Alya, Anja Rupel, Astrid Kljun, Gaja Prestor, Jana Šušteršič, Katarina Samobor, Leyre, Neisha, Nuša Derenda, Tina Marinšek in Tinkara Kovač.

"Razmišljali smo, kaj bi lahko v Odiseji ob našem prvem dnevu žena poklonili slovenskim koncertnim navdušencem. Med viharjenjem idej se je izoblikoval šov, ki bo poseben tako za ustvarjalce kot obiskovalce. Veseli nas, da so tako dame, ki bodo v tej zgodbi v prvem planu, kot gospodje, ki jim bodo pri tem asistirali, povabilo k sodelovanju sprejeli z navdušenjem, čeprav zahteva kar nekaj dela in priprav - ali pa prav zato, saj bo vpletene vrgel iz ustaljenih tirnic in zagotovo se bo zgodilo kaj zelo edinstvenega," je izhodišče glasbenega projekta She rocks s simfoniki predstavila Maja Monrue, vodja koncertnega in gledališkega programa v Odiseji.