Za enega francoskega več

Prvi album je iztisnil leta 2014, tale pa je že njegov dvanajsti, ob tem, da je samo letos udaril z dvema. Ob koncu pomadi z Rien 100 Rien, ki vključuje 32 komadov in na začetku tega meseca s kapitalcem, pod pokrovom katerega je novih 38 songov. Magnifique! Šopaj, samo šopaj, Jul! Če si raper in si doma iz Marseillea je možno marsikaj. Julov slog s tistim starošolskim legendarnega sosedskega kolektiva IAM nima dosti skupnega. Ok, recimo, da je song Cremosso sladka izjema. Dejansko pa vse, kar Jul zarapa tako ali tako ni čistunski hiphop. Namreč. Veliko tudi odpoje, odtrapa, odjoka ipd. Pogosto ga pahne v mediteranski tip pop calypsa ali raggatona, v latino štancarijo, v dub-step ipd. C’est ne pas LOL načeloma zveni skrajno fragmentirano, celo konfuzno, a vendar ima trenutni francoski albumski no.1 zelo smiselno dramaturgijo. Življenje v 2019 je frenetično. Zdaj si sam in ti gre vse na živce, potem pride ekipa, vse je za trenutek lažje, kasneje bentimo in obrekujemo na mikro, potem na makro ravni in vse pošiljamo v organe; kmalu zatem vse razvrednotimo s tem, da se organsko pošljemo tj. odpošljemo kar med sabo. Beati, ki jih tlači Jul so skoraj stoodstotno plastični. So pa zato sampli poveznjeni čez njihove robove izjemno zabavni. Celota zveni skrajno igrivo. Jul je cepljen na hitre ritme. Stvar špona. Pa če je treba opisovati standardiziran gangsteraj in pridapajoči beg pred policijo ali pa karkoli, kar sodi v stransko ulico. Redki so trenutki, ko Jul uporabi prepoznavo vzorčenje. Komad Bouge-moi de là je eden te sorte. Gotyjeva Someone That I Used To Know je uporabljena presneto brihtno. Nekajkrat se Jul pusti izvati slavnemu Jimmyju Saxu in njegovemu neumornemu alt-saksofonu, kakopak. Energična Ibiza je podobno kot naslovna že pripravljena za poletno izžemanje v 2020. Izpostavim še popevki Le combat in Au péage, medtem ko v pripadajočem videu nastopajočega Olympiqueovega argentinskega centerfora Daria Pipe Benedetta, sploh če spremljate Ligue 1, niti ni treba posebej predstavljati. Voila! Impresivno.

Ocena: 4