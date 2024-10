Za KuZle je vse isto, 'šus' pa ostaja

V idrijski punk zasedbi KuZle so se konec 70. let prejšnjega stoletja zbrali Bojan Lapanja, Dare Kaurič, Dušan Moravec in Iztok Turk. Čeprav so delovali samo nekaj let, so bili močan glasbeni vulkan, ki je izhajal iz mesta, ki je zaslovelo po rudniku srebra, čipkah, žlikrofih in psihiatrični bolnišnici.

Bend se je pojavil na kultni kompilaciji Lepo je ... (1982) ob boku nekaterih drugih zasedb, do svoje plošče pa so prišli šele 2010, ko je bil izdan CD in LP Še pomnite KuZle, tovariši?, kmalu zatem je švedska založba NE! Records izdala barvni LP in CD Archived, tako da je bila njihova zgodovina dokaj solidno dokumentirana.