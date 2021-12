Za nastop Andrea Bocellija obiskovalci odšteli 18.000 evrov

Slavni tenorist Andrea Bocelli bo nastopil na zasebni večerji v New Yorku, obiskovalci pa so morali za vstopnico seči globoko v svoje žepe, saj ta stane vrtoglavih 18.000 evrov oziroma 20.000 ameriških dolarjev, poroča Page Six. Večerje, ki se bo v ponedeljek odvila v restavraciji Hunt and Fish Club, se bo udeležilo 50 ljudi, zaradi visoke cene vstopnic pa gostitelji med obiskovalci pričakujejo številne zvezdnike, ki si lahko to privoščijo.