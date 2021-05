Za pogosto preveč divjo St. Vincent je bolje, da ima domače varstvo

Celo preveč vsega. Izrazne globine, ki jih na svojem šestem albumu odkriva newyorška glasbenica, navdušijo v hipu. St. Vincent je od nekdaj rada zapela tudi kak pop song, toda količina radikalnih elementov (distorzij, krikov, atonalnosti ipd.), ki jih je vključevala v te, so vpadljivo avtorico dosledno branile pred manj poslušalsko zahtevnim ali središčnim pop tokom. Njen odlični istoimenski četrti album iz leta 2014, ki je nekdanjo vajenko legendarnega Davida Byrna (Talking Heads) katapultiral na sceno, je vključeval drugače oblikovane, pa vendar pop napeve. Z naslednikom Masseduction (2017) je St. Vincent, s pravim imenom Annie Clark, presedlala v težje poslušljiv slogovni gabarit. Drži, da je njena prefabricirana pop-destrukcija tedaj smiselno dopolnjevala z-generacijski minimalizem Billie Eilish ter nova post-folk-rockovska vstajenja, na ameriški strani z ekipo Haim in na angleški s Florence Welch (Florence And The Machine). Obenem pa je res tudi, da St. Vincent želenega odziva, še zlasti pri publiki, ni bila deležna.

Zato pa je Annie Clark na tem novem delu Daddy’s Home spet izjemna. Pa naj val pohval sproži hudomušno upočasnjena My Baby Wants a Baby, to je priredba uspešnice 9 to 5 (Sheena Easton, 1980), sicer enajsta zaporedna na predvajalni listi. V izteku te se zdaj tudi že modna ikona zmerno umiri, saj je ta del albuma presenetljivo meditativen. Zato pa je vse, kar St. Vincent ponuja, prej vražje slastno. Teatralno komaj-kontroliranaPay Your Way In Pain nas uvede v predstavo, kjer je prvo veliko presenečenje že drugi pop-funky kot srednjega tempaDown And Out Downtown. Kmalu prispemo do cinematičneLive In.

Dream, ki jo nasledi, je lepo gospelovsko začinjena, a umetniški neizprosnosti St. Vincent na čast ponorelo povožena s kantrijaškim slide-kitarskim pol solom. Hitična Down je spet dopadljiva funkovska radoživost, kot jo poznamo iz Beckovega kataloga. Kdor ima veselje in izdelan odnos do popularne godbe, bo novi album St. Vincent gotovo razumel kot nujno čtivo. Močno pa ga priporočam tudi vsem ostalim.

Ocena: 4,5