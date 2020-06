Za posledicami koronavirusa umrl 34-letni pevec Chris Trousdale

"Chris je imel eksplozivno simpatičnost v sebi in bil je neskončno talentiran," je njegov prijatelj McCartney zapisal na Instagramu:"Skupaj sva bila člana v skupini Dream Street. Bili smo le otroci, ki nas je povezal talent in ljubezen do glasbe, nastopanja. Chris je bil, po mojem mnenju, najbolj talentiran od vseh nas. Vedno je imel največ pozornosti na odru. Bil je izjemen plesalec, ki se je lahko koreografijo naučil v nekaj minutah, ostali smo se s tem ukvarjali po cele dneve. Včasih sem mu zelo zavidal."Dodal je, da čeprav sta bila v skupini le tri leta, se počuti, kot da je to obdobje trajalo dlje. "Zgradili smo bratstvo. V kasnejših letih smo se malo oddaljili, zaradi drugačnih življenjskih poti, a ko se spomnim na naše najstništvo, me misel na to pogreje, kako vznemerljivo je bilo. Iskrene sožalje njegovi mami, za katero vem, kako neskončno ga je imela rada. Počivaj v miru, Chris. Nikoli ne bom pozabil tvojega nasmeha."