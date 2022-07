Za potrebe snemanja Raiven in Jure Kopušar kar štiri metre pod vodo

Avtorica glasbe muzikala, Neisha, o singlu pravi: "Definitivno je bil velik izziv preplesti tile dve jin in jang energiji v sožitje, balado, ki iz neke intime preraste v grandiozno simfonijo in to tudi odslikava tisto, kar je meni pri ustvarjanju najbolj všeč. Zelo rada imam himnično glasbo, zelo rada se 'razpištolim' pri aranžmajih in razprem to paleto emocij ter vse barve, s katerimi mi je nato dovoljeno slikati. Rekla bi, da so se nam karte lepo zložile, v smislu zlitja teksta in glasbe, interpretacij ter seveda glavnih dveh akterjev, Jureta in Sare, ki sta z vso odličnostjo izvedla snemanje in odpela to iz srca. Mislim, da bo Takšna kot ti ena izmed najbolj prepoznavnih, karakternih in najmočnejših pesmi, ki bodo nosile ta muzikal. Kljub temu, da ima oznako pop-rock, je ta velika balada v rahlo simfoničnem Disneyjevem slogu nekaj, kar me vedno gane in kar je, iskreno, potegnjeno iz mojih globin. Želim si, da bo, skupaj s celotnim muzikalom seveda, zaživela v vsej svoji veličini."