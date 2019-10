Za Sheby se lesketa

Sheby je kul, na prvem mestu je ati Mrigo, DaBaby se afna neoziraje na vse. Kar ponuja Girl, pa tudi ni za odmet.

1. SHEBY – Kul je

Kul je. Zelo. Kaj že? Njen opus, pa tudi njegova širitev, krepitev, bogatitev. Protokolarno se reče, da je Sheby nazaj. Tokrat s komadom, ki je lepo mehak in sladko jadra po prostoru. Nežen trap utrinek z značilno ne posebej izrazitim, pa vendar ljubkim refrenom, ki tudi besedila nima posebej hujskaškega. Nekaj malega o tem, da "si ti moj" in da je "ona sad bitch". Vmes pa še malo bližje eksplicitnosti tipa "sanjala sem jutra taka, ti si pod menoj". Ok. Ustvarjalna misija Maje Šebenik - Sheby je še vedno daleč od mainstreama. In naj za zdaj kar ostane tam. Ko bo čas, da se središčnicam in povprečnim okusom približa, bo že sporočila. Se bo pa o pevki in avtorici ter modni oblikovalki z ekstra občutkom v prihodnje še veliko debatiralo. Zato sem oboževalec bodoče velike favoritinje že zelo dolgo. ocena: 4 2. MRIGO & GHET – Naprvemmestu

Res je luškan kos. "Hvala, Ghet" na koncu pomeni, da se Mrigo zahvaljuje svojemu badiju Ghetu zato, da mu je v celoti prepustil uvod njunega zadnjega albuma z naslovom Vse. Ta plošček je zelo dober. Obenem pa je res, da se po pričujočem komadu zdi, da je Mrigo Vse povedal že kar sam. Občutek (pre)vara! Skrajno brihten je tudi koncept za video, ki nas bo, še bolj pa raperjevo hčerkico, nepreklicno spominjal na selfie cajte. Krepkih dvajset let je od trenutka, ko sva se z Mrigom prvič srečala v Maxu. Še vedno je odločen in oster kot noben drug na naši hip hop sceni. Pove, izvede in zvozi v zastavljenem tempu. In to Vse. O Ghetu pa kdaj drugič, a tedaj zanesljivo. Ocena: 5 3. GIRL RAY – Girl

Londonski trio Girl Ray nikoli ne bo postal klasika. Čeprav bi jih lahko vzljubil marsikdo. Oceani ločijo izraz Girl Ray od spoliranega popa. Njihove melodije so prijetne, nekaj pritajeno rockerskega ves čas brenka v ozadju. Celota zveni zelo transcendentno, vzhičeno, po drugi plati pa tudi puščobno in dolgočasno. Sploh zaradi vokalov, ki so občasno celo pretirano zasanjani. Na nič ne de. Muzika za na kolo, ko se namenimo krožiti, in to ne dlje kot okrog lastne bajte! Za kaj bolj adrenalinskega to ni. So pa, tako kot je primer v novem singlu zasedbe Girl Ray, stalno zelo blizu zanimiva retrosintetična okrasja. Za ščepec nostalgije prevzete v osemdesetih več. Tako ta tip pop glasbe takoj pridobi vonj in okos in zato niti ni več podoben prežvekovanju stiroporja. Bendi Traams, Sunflower Bean, Woman ter Wesley Gonzalez in Rose Elinor Dougall so referenčni napotek za bolj radovedne. Če bi tudi pri nas imeli kak stilsko podoben krožek, ne bi bilo nič narobe. Girl od Girl Ray je kar v redu. Ocena: 3 4. DABABY – Vibez

