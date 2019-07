Za Spajsice v Las Vegasu vsaki po 11 milijonov?

Ikonična ženska zasedba Spice Girls, v kateri so Mel B, Mel C, Emma Bunton in Geri Horner, je nedavno izpeljala uspešno britansko turnejo. Tudi zato so zdaj vedno glasnejše govorice, da jih snubijo tudi v Las Vegas.

"Dekleta so pripravljena da spet koncertirajo, zato je bilo veliko govora o gostovanju v Las Vegasu," so viri zaupali časopisu Sunday Mirror.

Mel C pa je junija izjavila, da"si vse lahko poleti vzamejo šest tednov, ko so poletne počitnice in otroci nimajo šole". "Nenehno tehtamo različne opcije, kako bi to izvedle. Za nas je zdaj velika stvar to, da nočemo, da se zadeva neha. Imele smo neverjeten cikel koncertov na Otoku. Rade bi nadaljevale, saj so številni oboževalci prišli od širom po svetu. Nekateri so prišli z Nove Zelandije, iz Severne in Južen Amerike, od povsod," je priznala.

"Imamo željo, da bi nastopale tudi za oboževalce, ki niso mogli priti na koncerte britanske turneje, a so nas podpirali vsa ta leta. Čim prej, tem bolje. Želimo, da bi to trajalo. Nekaj stvari imamo v mislih, a je trenutno še malce prezgodaj govoriti o konkretnih rečeh,"je še dodala Mel C.