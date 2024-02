Za umor Jama Masterja Jaya, člana skupine Run-DMC, obtožili dva moška

Po več kot dveh desetletjih so za umor DJ-a glasbenega kolektiva Run-DMC obtožili dva moška. Sodišče je za kriva spoznalo Jayevega krščenca Karla Jordana mlajšega in prijatelja iz otroštva Ronalda Washingtona , kot so dejali tožilci, pa se je umor zgodil iz maščevanja, ker sta bila izključena iz posla s kokainom.

37-letna žrtev, čigar pravo ime je bilo Jason Mizell, je bila leta 2002 usodno ustreljena v glavo v njegovem snemalnem studiu v New Yorku. To je bil eden najbolj razvpitih umorov, ki se je zgodil znotraj hip hop kulture, poleg umorov ikon rapa Tupaca Shakurja in Notoriousa B.I.G.

Pomočnik ameriškega tožilca Artie McConnell je v sklepnih besedah porotnikom dejal, da je 20 let dolga doba za čakanje na pravico. "Ne pustite, da se to nadaljuje še minuto." Tako 59-letni Washington kot 40-letni Jordan sta se izrekla za nedolžna za umor in nobeden ni pričal. Po obsodbi je Mizellinov prijatelj iz otroštva zavpil na poroto: "Pravkar ste ubili dva nedolžna človeka."

Jordan je svojim privržencem rekel tudi"Ljubim vas", ko so postali čustveni, preden so njega in Washingtona ameriški maršali pospremili iz sodne dvorane v New Yorku. Oba sta bila spoznana za kriva zaradi obtožb umora med sodelovanjem v zaroti za trgovino z mamili in umora s strelnim orožjem. Datum izreka kazni še ni znan. Odvetniki obeh moških so povedali, da so uradno zahtevali od sodnika, naj razveljavi sodbo porote o krivdi in ju oprosti.

Run-DMC, ki so se v besedilih pesmi uprli drogam, so sestavljali Mizell, Joseph Run Simmons in Darryl DMC McDaniels. Njihove uspešnice vključujejo pesmi King Of Rock, It's Tricky in predelavo Aerosmithove Walk This Way.