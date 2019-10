Za vpis v dvorano slavnih rock'n'rolla nominirana Whitney Houston

Med nominiranci za vpis v dvorano slavnih rock'n'rolla v prihodnjem letu je tudi pevka Whitney Houston. Glasbenice, znane po uspešnicah So Emotional, I Will Always Love You in My Name Is Not Susan, pred smrtjo nikoli niso uvrstili na seznam nominirancev.

Whitney Houston velja za eno najuspešnejših glasbenic 80. let minulega stoletja, kot morebiten vzrok, da ni bila nikoli uvrščena na seznam nominirancev za uvrstitev v dvorano slavnih, pa britanski BBC navaja, da je napisala premalo avtorskih skladb. Nove člane bodo v clevelandsko dvorano slavnih rock'n'rolla sprejeli aprila 2020. Whitney Houston velja za eno najuspešnejših glasbenic 80. let minulega stoletja. FOTO: Profimedia Glasbenike lahko v dvorano slavnih rock'n'rolla vpišejo 25 let po izidu njihovega glasbenega prvenca. Whitney Houston ga je izdala leta 1985, sicer pa je le ena od 16 kandidatov za vpis v dvorano v prihodnjem letu. Ob njej so med drugimi nominirani Depeche Mode, Chaka Khan in Nine Inch Nails, posthumno pa tudi ameriški raper Notorious BIG. Med prvič nominiranimi glasbeniki so še Thin Lizzy, T Rex, Motörhead inPat Benatar. Nominacija seveda ne zagotavlja mesta v dvorani slavnih rock'n'rolla. Med letošnjimi nominiranci so se denimo že šestič znašli nemški pionirji elektronike Kraftwerk. O tistih, ki jih bo doletela čast uvrstitve v dvorano, bo odločalo več kot 1000 glasbenikov ter glasbenih poznavalcev in kritikov. Za svojega favorita je mogoče glasovati tudi preko spleta. Skupina ali glasbenik, ki bo prejel največ glasov oboževalcev, bo prejel dodaten glas za končni izbor.