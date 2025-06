Za zadnji Osbourneov koncert oboževalci pokupili karte v 16 minutah

Zadnji koncert Ozzyja Osbournea kot frontmana skupine Black Sabbath v rodnem Birminghamu bo prenašan po vsem svetu, potem ko so oboževalci vstopnice pokupili v samo 16 minutah. Na koncertu 5. julija bo zasedba nastopila v izvirni postavi, so po pisanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz skupine.

OGLAS

Ozzy Osbourne, ki je leta 2020 razkril, da ima Parkinsonovo bolezen, se bo na stadionu Villa Park nogometnega kluba Aston Villa pridružil Tonyju Iommiju, Geezerju Butlerju in Billu Wardu za celodnevni koncert, ki so ga poimenovali Nazaj k začetkom (Back To The Beginning). V tem angleškem mestu so velikani heavy metala nastali leta 1968. Na koncertu bodo med drugim nastopili tudi Metallica, Guns N'Roses, Tool in Slayer, Osbourne pa je napovedal še krajši solistični nastop. Black Sabbath bodo v originalni zasedbi nastopili prvič po 20 letih, koncert pa bo obenem Osbourneov labodji spev.

Ozzy Osbourne FOTO: AP icon-expand

"Ker je bil koncert razprodan v manj kot 16 minutah, se bodo lahko tisti, ki so zamudili, da bi ga videli v živo, poglobili v nekaj, kar bo največji heavy metal šov vseh časov," je skupina sporočila v petek. Ogled koncerta prek spleta bo na voljo z dvournim zamikom, dosegljiv pa bo 48 ur. "Imeli smo ogromno povpraševanja oboževalcev z vsega sveta, ki niso mogli dobiti vstopnic za koncert, zato so nas na družbenih omrežjih prosili, naj ga predvajamo v živo," je povedala Osbourneova žena Sharon. Kot je dodala, jih preprosto niso mogli razočarati. Potrdila pa je tudi, da bo to njegov zadnji koncert.