Za znameniti festival Glastonbury bo treba odšteti največ doslej

Čeprav nastopajoči za prihodnji Glastonbury še niso znani, pa že krožijo govorice, da naj bi se na odru med drugimi zvrstili Harry Styles, Fontaines DC, Taylor Swift in veteran Stevie Wonder. Vstopnice, za katere bo letos treba odšteti približno 500 evrov, se običajno razprodajo v manj kot eni uri, zanje pa se bori in v spletni vrsti čaka na tisoče ljudi, med njimi tudi Slovenci, ki želijo na festival.
Kot so pred začetkom prodaje opozorili organizatorji, morajo biti vsi, ki se bodo potegovali za vstopnice, že vnaprej registrirani v sistemu, svoj status pa lahko preverijo na uradni spletni strani festivala.
Veliko povišanje cen festivalskih vstopnic
Glastonbury, ki ima na prizorišču več kot 100 odrov, je bil že prej najdražji glasbeni festival v Združenem kraljestvu, vstopnice za prihodnjo edicijo pa bodo še dražje kot običajno in bo zanje prvič treba odšteti več kot 465 evrov. To pa ni edini festival, ki bo prihodnje leto podražil vstopnice.
Po analizi, ki so jo opravili pri BBC-ju, so se cene festivalskih vstopnic v Angliji v preteklem desetletju močno povišale in se dvignile visoko nad raven inflacije. Prav cena vstopnice za Glastonbury se je tako povišala za 30 odstotkov, kar je približno 98 evrov.
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