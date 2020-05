Zabava s kavča: umirjen sobotni večer z Aljo Wolte Sula

Na nocojšnjo Zabavo s kavča prihaja mlada pevka z Jesenic Alja Wolte Sula . Z glasbo se ukvarja že vse od srednje šole in je sicer ljubiteljica rocka, a za nocoj pripravlja nekaj bolj umirjenega: "Današnji repertoar bo sestavljen iz nabora takih bolj mirnih ljubezenskih pesmi, ki vse spadajo v kategorijo pop balad. Gre za priredbe že znanih pesmi z eno izjemo – zadnja pesem bo moja lastna in nosi naslov Nana. Je napisana v hrvaščini in sem jo posvetila svoji babici"

Alja čas karantene preživlja doma pri starših, s katerimi se je zdaj še bolj povezala. "To obdobje smo izkoristili za medsebojno druženje, gledanje kultnih filmov, igranje namiznih iger in merili moči v kuhinji," je naštela. Ker pa je mlada glasbenica tudi pridna študentka, se je posvetila tudi učenju, ni pa pozabila niti na kreativnost. "Karantena je pripomogla k ustvarjalnosti. Spravila sem se organizirati marsikateri projekt, s katerim sem odlašala oziroma si zanj nisem vzela dovolj časa. Veliko sem pisala, objavljala, snemala, tako da sem zadovoljna s časom, ki sem ga porabila v to smer. Lahko rečem, da je bila karantena vse prej kot dolgočasna," je povedala nasmejana rjavolaska.

24-letnica je še dejala, da je med koncertom preko spleta in pravim koncertom ocean razlik, a njbolj pogreša energijo, do katere pride med vokalistom in občinstvom, sploh pa med vokalistom in ostalimi člani benda.