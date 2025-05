Zabave željna mladina znova žura na Spring Breaku v Poreču

Na hrvaški obali se slovenska mladina znova prepušča glasbenim ritmom, plesu, zabavi in druženju. Organizatorji pričakujejo, da se bo 21. edicije Spring Breaka, največjega pomladanskega festivala, udeležilo skoraj 4000 mladih, odvijala pa se bo na kar 13 prizoriščih. Letos bodo prvič gostili hrvaško pevko Severino , koncert na plaži bodo prvič izvedli Fehtarji , na prav posebnem akustičnem koncertu na plaži bodo nastopili Kingstoni , prvič pa bo del festivala tudi stand-up večer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg omenjenih bodo zabave željno mladino zabavali še S. A. R. S., ki so zaradi bolezni v skupini zamenjali Big Foot Mamo, Modrijani, Tokac in Hamo, Leopold I., Mambo Kings, Zvita Feltna, Mike Vale, Clay Clemens in Matthew Z, ki bodo poskrbeli za bolj elektronske ritme.

Tudi letos posebno presenečenje ob vstopu na oder obljubljajo Fehtarji, ki so lani za uvod v žurersko noč v Poreču poskrbeli s prihodom na traktorju, pred časom pa so na koncert prileteli s helikopterjem.