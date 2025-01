Zabranjeno pušenje so se oboževalcem predstavili v akustični različici

"Film je zgodba o nastanku naših pesmi, v drugem polčasu pa bomo te pesmi tudi zaigrali. Videli bomo, kako jih bo občinstvo sprejelo. To je za nas nekaj novega, občutimo tudi tremo in pritisk. Nikdar še nismo nastopali pred sedečo publiko," nam je povedal vodja skupine Zabranjeno pušenje Sejo Sexon in dodal: "Nabor inštrumentov, ki smo jih v 40-letni karieri uporabljali, smo zmanjšali na ustno harmoniko, violino in akustične kitare. Želeli smo obuditi pesmi, ki nam nekaj pomenijo, za katere menimo, da jih občinstvo mora slišati in zaradi raznih okoliščin nimajo videospota, mediji jih ne predvajajo, mi pa jih na koncertih ne igramo. Gre za zaprašen arhiv in bilo nam je žal, da bi tako ostalo."

Neuštekani so projekt, ki ga že dolgo kuje v glavi Seja Sexon, s projektom pa želi, kot pravi, popraviti krivico in izvesti v živo skladbe, od katerih so mnoge ugledale luči odra prvič. Neuštekani ponujajo Zabranjeno pušenje v unplugged različici, na akustičnih inštrumentih, v bolj intimnem ambientu, kjer so obiskovalci poleg doslej neodkritega glasbenega repertoarja slišali tudi kratke pripovedi in zgodbe, povezane z njihovim nastankom in rojstvom, ki niso zajete v knjigi Spomnim se, kot da je bilo danes. Neuštekani želijo postati junaki oboževalcev Zabranjenega pušenja, ki se ves ta čas sprašujejo, zakaj nikoli ne slišimo dobrih stvari, kot so Pismo Elvisu, Laku noć stari, Arizona dream ali Kad darnek utihne ... V štiridesetih letih delovanja se je zasedba neštetokrat dokazala s provokativnimi in unikatnimi besedili v rock – punk – garažnem slogu in se zapisala v srca občinstva.

Pred koncertom bo projekcija večkrat mednarodno nagrajenega dokumentarnega filma Svjetla Sarajeva, ki predstavlja polstoletno zgodovino Skenderije, znamenite sarajevske dvorane, z vidika znamenitega Sarajevčana Seje Sexona, frontmana zasedbe Zabranjeno pušenje, v režiji Srđana Perkića, po scenariju Seje Sexona.