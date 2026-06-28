Zabuhel Magnificov Miki in prometniki Koala Voice

MAGNIFICO - Miki

Miki je Magnificov klasičen šu-bi-du-bi-du – komad hitrejšega tempa, bohotnega aranžmaja, elastično-zabavnih asistenc pomožnih vokalistov, pod črto torej mediteransko lahkoten R&B groove mehke zafrkantske vsebine. Toliko bolj, ker vsakdo pozna vsaj enega takega: Mikija, če ne kar Mikćota – navidezno hiperambicioznega, neuradno pa psevdoperverznjaka, ki bi ... marsikaj, zato vneto vabi bodisi v mrežne posle bodisi na namišljeno barko, nemara celo v svojo ordinacijo. Od tu dalje se menimo o novem zelo zanimivem Magnificovem pozivu, v tem primeru o vizualnem ukrepu (v videospotu), ki bi lahko privedel do zdravih spoznanj posameznic in posameznikov na poti po šarlatanske popravke. Očitno ima karikiranje rezultatov početij lepotnih kirurgov koren v poetovem globokem nestrinjanju s še vedno prevladujočo lepotno prakso. Ni odveč spomniti, da je prav Magnificov song Kdo je čefur (1996) marsikoga opozoril, da je vneto iskanje tistega, ki ni čefur, Sizifovo početje. Šu-bi-du-bi-du že, ampak s pomembnim klicajem!

Ocena: 5

2NITE - Pravljica

Kot iz vse bogatejšega opusa ni težko opaziti, se Mengšanov indie-pop z drznim romantičnim napuhom tudi kakovostno krepi. Pravljica skoraj nima uvoda. 2Nite svojo zbranost nemudoma usmeri v tisoč in več vprašanj, ki jih zastavlja mladenki, s katero je v on/off razmerju ali pa sta tega komaj zanetila. Sonično je komad na robu odličnosti. Tisto, kar mu manjka do res lepo izoblikovane celote, je besedilo. Ok, s črvi v trebuhu prepogosto pač ne moreš lepo pesniti. Vseeno pa se med skladanjem besedila lahko zaveš, da stalno ponavljajoče se rime na -i ne bodo označene kot delo veščega, prej bolj priložnostnega pesnika. Besedne zveze, kot je "k da feelam nothing", so v mladinskih intimnih pogovorih lahko smiselne, v javnem prostoru pa vseeno zvenijo preveč smešno. 2Nite mi je všeč, ker neomajno drvi po svoje.

Ocena: 4,5

KOALA VOICE - Public Transportation

Ob tem, da ostajajo verni posnemovalci The Ting Tings, angleškega dueta, ki je leta 2008 razveseljeval s hitom That's Not My Name, se po predlogi našega državnega sistema Koala Voice tokrat (za)mudijo pri aktualiji, ki zadeva skoraj vsakega. (Še kar naprej) upravičeno izbrana pamfletna tema z romantičnim obeležjem spremlja ilustrirana kulisa v slogu. Manj navdihujoče je otročje poskakovanje vodilne pevke, ki sprva s težavo, a vseeno, uspe odigrati nekaj različnih razpoloženj (odvisnih od opevanega prevoznega sredstva). Angleščina je slaba, distinkcija med pojmoma (public-) transport in transportation pa ostaja zapuščena in naposled površna. Abotno air-kitariranje močno pokvari vtis. Seveda pa ob tem ne gre pozabiti, da so Koala Voice na svojem prvem albumu (Kangaroo's A Neighbour, Nika 2015) vsaj Slovenske železnice že obravnavali kot problematične. Tako se je namreč imenoval eden od komadov – spet, katastrofalno slabo odpet v angleščini –, ki je oblikovno prav tako zelo banalen. Je pa. Tako kot domačinski promet.

Ocena: 2,5