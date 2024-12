Začasen častniški izstop iz formacije Matter

V semi-kriptičnem dopisu, ki je pospremil nedavno albumsko, uradno pa EP izdajo raperja Tunje, je bila navedena vzpostavitev posebne situacije. Ta je botrovala prvemu solo izpadu enega od pesniško-recitatorskih kombinatorcev izpod strehe razvpitega kolektiva Matter. Medtem ko je v spremnih besedah k pričujočemu albumu (preverjeno in potrjeno je to album, ne EP) že uvodoma zapisano, da indeksirani timing ni naključen, saj gre za Dachov odgovor (Tunji). Vtisa, ki ga puščata Kolajna in Indeks sta dva, dva različna, samosvoja, avtonomna, čeprav ustvarjena v isti dupliški artistični kasarni.

Koherentnost obeh glasbenih zavitkov je zaznavna le na tisti krovni pripovedni skorji. V obeh primerih gre za prepoznavno Matter-kontemplacijo. Glasbeno sta Kolajna in Indeks sveže-zveneča hiphopa. Fragmentirane, nelinearne, refleksne izpovedi sovpadajo v docela intimna podzavestna svetova dveh navdahnjenih raperjev. A se zdi Dachov impresionizem v verzih v določenih zavihkih kljub vsemu bolj strog in neizprosen. Če je Tunjin vsesplošni dekonstruktivizem malenkost bolj humoren, pa Dachov koncept, tudi zavoljo bolj realne beatovske metrike, učinkuje za milimeter manj ciničen. A da ne bo pomote. Epitom likovnega nadrealizma, to je olje-na-platnu z naslovom Carstvo luči (L'Empire des lumières), avtor René Magritte, velja za ultimativni vizualni sarkazem (na račun nemirne človeške psihe). In ravno spomin na ikonsko umetnino slovitega Valonca je bistvo uroka, ki me ob poslušanju Indeksa noče in noče izpustiti.

Če je uvodna Voda in Omega lahko ocenjena kot stilistična mikro koketa s Tylerjem, The Creatorjem, pa je že naslednja Anglosax veličasten psihadeličen slow-funk. Prepričan sem, da bi Don Toliver in verjetno še kdo to izjemno kultivirano zvočno bombastiko – ki je že nevarno blizu opusu Bobbyja Tanka – Dachu rade volje izmaknil. Uau, kako fenomenalen komad, ki je za nameček še poln upanja in ambicij. Laos in Vsak dan sta dve kompoziciji, v katerih se raperjev vokal malce umiri, s tem pa močno spremeni svoj značaj. Vzdolž njiju sem ter tja zabliska Vazzovi podobna racionalnost. Domiselni glasovni skladi, ki bogatijo trap sladico ali skrito uspešnico Bulevar, le še potrdijo že prej nakazano nalezljivost albuma Indeks. Mimo para pro-Travis-Scott vinjet (Odisej, Teflon) se soldat Dacho s popevko Jasmin v temi že ponosno poslavlja. Ta napev bo zaradi prekomerne vznesenosti najprej paraliziral navijače Atlantčana 6lacka in kanadskih neo-soularjev Chiiild, le trenutek kasneje pa še vse ostale. Dacho ponuja vse, kar smo si kadarkoli želeli imeti vpisano v svoj indeks.

Ocena: 5