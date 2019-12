Začasen pobeg spremljevalcev Andersona Paaka

Končno so ga stisnili in stiskali ter naposled spravili skozi. Albumi spremljevalnih bendov znanih solistov so vedno zanimivi. Če ne zaradi izpovednega sijaja, pa zaradi eksistenčne potrebe kot take. Kako naj ne bi bili, saj se kaj težko ločijo od standarda, ki so ga spretni glasbeniki ustvarili poprej, torej v kombinaciji z izpostavljenim vodjo. Free Nationals so kolektiv, ki podpira vse bolj slavnega kalifornijskega raperja in soularja Andersona Paaka. Avgusta so tudi v Ljubljani uprizorili veličastno in na vso moč sočno funk veselico. Ovacije ni požel le Paak. Koga torej ne bi zamikal paket, prav tako naslovljen Free National. Stopnja presenečenja, ki ga ta prinaša, najbrž ne bo alarmantna. Res ni. Za gladek in skrajno sladek funk in R&B gre. Spet? Nič narobe. Free Nationals so namesto Paaka, ki sporadično ostaja v aktivi, pred mikrofon zvabili prvo ligo mladih vokalistov, ki velike zvezde šele postajajo. Dejansko imamo sladila soft-funk popevkarjev tipa Kali Uchis, Benny Sings, Kadja Bonet, Syd, Daniel Caesar, Chronixx najraje, ko nam ti zašepetajo le po komad ali dva. Podobno gredo v slast manjši odmerki izvoljenih raperjev, pa četudi sta med njimi celo prvokategornika T.I. in pokojni Mac Miller. Vsake toliko se s kakšnim spremljevalnim vokalnim pregibom oglasi tudi Paak, kako-paak. Pa saj je tudi Prince zapel na tretjem albumu (“svoje”) zasedbe New Power Generation.

Kroji, po katerih so Free Nationals odmerili trinajst - po vsakem novem poslušanju vedno bolj in bolj medenih - songovskih enot, niso kakšne posebne progresije ali novotarije. Take so že pred desetletji uporabljali soul velikani Curtis Mayfield, Stevie Wonder in drugi. Najbolj izstopajoči posnetki celote so Time, Shibuya in Oslo.

Kakovost albuma Free Nationals je splošno ugodnje, ki se lepo vrsti, lepo kopiči in nas brez stresov varuje prav pred temi.

Če že nimamo novih izdelkov Sade, je tole za parkiranje ob vročem radiatorju ali v segreti avtomobilski kabini praktično optimum. Decemberske priprave na dolgo vroče poletje niso nikoli odveč.

Ocena: 4