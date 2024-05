Pred tremi meseci tri službe, danes evrovizijski oder

Žal je letošnjo Evrovizijo vse od trenutka, ko je Evropska radiodifuzna zveza Izraelu dovolila tekmovati, močno politično zaznamovana. Na ulicah Malmöja je bilo tudi pred finalom zopet na tisoče protestnikov, svoje neodobravanje kljub strogim pravilom izraža vedno več pevcev in pevk, med nastopi Izraelke pa ne manjka žigov in glasnega neodobravanja s strani gledalcev v dvorani. Da so razočarani nad dejstvom, da se Evroviziji odmika od sproščene glasbene zabave in dogodka, ki združuje, in sprejema, so jasni tudi oboževalci na spletu.