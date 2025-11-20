Ameriški glasbenik po dveh mesecih treznosti: Ne bojte se poiskati pomoči

29-letni Zach Bryan je novico o dveh mesecih brez alkohola delil na svojem Instagramu . Zapisal je, da se je za ta mejnik v življenju odločil ob koncu 20-dnevnega potovanja z motorjem po državi, na katerega se je odpravil sam. "Ko sem prevozil vso pot in sedel na parkirišču v Seattlu, sem spoznal, da potrebujem pomoč." Bryanova objava je prišla po številnih incidentih, v katere je bil pevec vpleten zadnje mesece. Med njimi smo poročali o razhodu z dekletom, ki ga je obtožilo čustvenega nasilja, ter o skorajšnjem fizičnem obračunu z glasbenim kolegom.

"Desetletje služenja vojski in nato nenaden preskok v središče medijske pozornosti, katere obsega nisem povsem razumel, sta imela name veliko podzavestnih vplivov," je iskreno zapisal Zach. Z glasbo se je začel bolj resno ukvarjati leta 2017, njegov tretji album iz leta 2022 pa je požel velik uspeh in se uvrstil na sam vrh lestvic poslušanosti. A prepoznavnost mu je prinesla tudi številne izzive. Bryan je priznal, da je alkohol uporabljal za spopadanje z "nenehnim nezadovoljstvom" in da je po njem segel, "ker je bila v njem črna luknja, ki jo je bilo treba zapolniti."

V objavi se je dotaknil tudi medijev, ki so prispevali k poslabšanju situacije. 29-letni pevec je zapisal, da so o njem na spletu "veliko lagali" in ga obtoževali, kar je podvojilo stres in povzročilo tudi številne napade panike. "Tesnoba, ki sem jo čutil, me je ohromila. Mislil sem, da bom, ker sem uspešen in imam denar, po katerem sem vedno hrepenel, prenesel vse." Nato je razkril, da je poiskal pomoč terapevta, ki mu je pomagal prebroditi nezdrav odnos z alkoholom in pokazal, kako naj se spopada z velikimi življenjskimi preizkušnjami. Zach je po dveh treznih mesecih drug človek, predvsem zadovoljen in pomirjen.

"Že dva meseca se nisem dotaknil alkohola in to sem storil, da bi bolj jasno videl svet in samega sebe," je zapisal Zach. Ob tem je pozval vse, ki se spopadajo s podobnimi težavami, a so preveč trmasti ali prestrašeni, da bi poiskali pomoč – naj to vendarle storijo. "Vedite, da je še najbolj trmast bedak na tem svetu to storil in tega ne obžaluje."