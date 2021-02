Zadnje slovo od velike legende

Veliki glas Đorđa Balaševića je prezgodaj utihnil, a zdaj so nam ostali spomini, se strinjajo njegovi oboževalci, ki so se na različne načine poklanjali legendarnemu kantavtorju. Glasbenika so v ožjem družinskem krogu pokopali v Novem Sadu, po poročanju srbskih medijev naj bi tam opazili tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića. V Ljubljani in Mariboru so oboževalci Balaševiću v spomin prižigali sveče.

