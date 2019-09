Zadnji dan poletja prinesel vrnitev Bepop

Čakanje na vrnitev skupine Bepop je trajalo skoraj štirinajst let in sanje oboževalcev so so končno uresničile – Bepop je nazaj, vendar v okrnjeni zasedbi. Skupino Bepop Ladies zdaj sestavljajo le Alenka Husič, Ana Praznik in Tinkara Zorec . Še vedno v odlični pevski formi in željne narediti tisto nekaj, kar je še ostalo neizpolnjeno, se dekleta vračajo na glasbeno sceno. Nekoliko dlje je trajalo tudi zato, ker so se želele vrniti s Simonom Megličem , a so se na koncu skupaj odločili, da nadaljujejo pot kot ženski trio.





Ob spremljavi kitarista Jana Potrča in tolkalca Dejana Tamšeta na premiernih nastopih navdušile z akustičnimi priredbami nekaj svojih nepozabnih hitov. Pred kratkim so nastopile tudi v priljubljenem ljubljanskem nočnem klubu, kjer so nastop začinile z največjimi uspešnicami, ki sta jih v leto 2019 popeljala mlada štajerska didžeja in producenta CHRNS ter Maynamic.



Povratnice je pred nastopom v klubu sicer skrbelo, ali bo mladina sploh še znala zapeti njihove pesmi, a se je takoj izkazalo, da je bil ta strah čisto odveč. Obiskovalci so z njimi peli in plesali, ob skupini pa so nastopili tudi mnogi drugi glasbeniki, vključno s skupino Game Over, Niko Krmec iz Foxy Teens, Juretom in Matejem iz skupine Kvatropirci, Iris Ošlaj in Alešem Zibelnikom, s katerima Alenka poje v skupini Sopranos.