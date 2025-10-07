Zadnjo pesem posvetil ženi: Zapuščina Halida Bešlića

Bosanski glasbenik Halid Bešlić je po hudi bolezni, zaradi težav z jetri, umrl v starosti 71 let. Avgustovo hospitalizacijo v sarajevskem kliničnem centru so sprva spremljale stabilne novice njegovega menedžerja Nedima Srnje, ki je ovrgel govorice o odvzetju organov in poudaril njegovo stabilno stanje. Kljub temu se je stanje pevca po kasnejših poročilih, ki jih je pridobil Srpski telegraf, drastično poslabšalo, saj naj bi se zdravniki borili celo za njegovo življenje. Umrl je na nefrološkem oddelku, potem ko je bil premeščen tudi na oddelek onkologije. Bešlić je bil priljubljen glasbenik in eden najbolj prodajanih izvajalcev nekdanje Jugoslavije.
Bešlićeva pot: Od skromnih začetkov do regionalne slave
Halid Bešlić, rojen 20. novembra 1953 v vasi Vrapci pri Knežini, takratni Jugoslaviji, je svojo glasbeno pot začel v skromnih razmerah. Že kot deček se je aktivno udeleževal delovanja kulturno-umetniških društev, kar je ključno oblikovalo njegovo strast do petja in nastopanja. Po odsluženem vojaškem roku se je preselil v Sarajevo, kjer je pridobil prepoznavnost z nastopi v lokalnih restavracijah in kavarnah, s svojo toplino glasu in preprostostjo pa je hitro osvojil občinstvo in zanimanje diskografskih hiš. Konec sedemdesetih let je izdal prve single, leta 1981 pa je sledil debitantski album Sijedi starac. V osemdesetih letih se je Halid uveljavil kot eno najprepoznavnejših imen jugoslovanske glasbene scene, njegove pesmi, med katerimi so Neću, neću dijamante, Budi budi uvijek srećna in številne druge, pa so postale zimzelene uspešnice. Med vojno v Bosni in Hercegovini v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je pokazal izjemno humanitarnost, saj je namesto umika opravil več kot petsto dobrodelnih koncertov po Evropi, s katerimi je zbiral pomoč za žrtve vojne. Glasba mu je v tem težkem obdobju služila kot močno orodje za boj, solidarnost in ohranjanje nacionalne identitete.
Od Stožic do Miljacke: Življenje na robu in glasba, ki ostaja
Bešlić je ostal desetletja eden najbolj priljubljenih glasbenikov regije. Njegova kariera vključuje 16 studijskih in dva koncertna albuma. Prodaja njegovih plošč je dosegla milijonske naklade, kar ga je uvrstilo med rekorderje. Leta 2007 je z albumom Halid 08 izdal hit Miljacka. Pomembne pesmi vključujejo tudi Prvi poljubac, Stiglo je proljeće, Malo je malo dana in Požuri. Prejel je številne nagrade. Leta 2009 je doživel prometno nesrečo zaradi spolzkega cestišča in neuporabe varnostnega pasu, v kateri je izgubil desno oko. Hitro se je opomogel in se še isto leto vrnil na oder. Lani aprila je napolnil Stožice ob 70. rojstnem dnevu in 20. obletnici pesmi Prvi poljubac.
Bil je več kot le pevec, bil je ikona, ki je desetletja povezoval ljudi s svojim glasom in interpretacijami. Njegova skromnost in človečnost sta mu zagotovili posebno mesto pri občinstvu nekdanje Jugoslavije. Kljub težki prometni nesreči leta 2009 in boju z boleznijo se je vedno znova vračal na odre. Halid Bešlić pušča trajen pečat v regionalni glasbi in v spominu tistih, ki so ga poslušali in občudovali. Njegov prispevek h kulturi Balkana je nedvomno ogromen.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.