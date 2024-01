Zagreb Music Festival bodo zaznamovala znana imena

Dubioza Kolektiv praznuje drugo desetletje na svetovnih odrih. V preteklih letih so v svoji kombinaciji punka, reggaeja, duba, skaja in rocka s ščepcem močnih političnih sporočil ustvarili številne "himne generacij".

V bogati 20-letni karieri so izdali 10 studijskih albumov, dva EP in dvojni live LP, hkrati pa igrali na vseh koncih sveta. Kaj je tako čarobnega na njihovih koncertih, se bo občinstvo lahko prepričalo prvi junijski dan, ko bodo nastopili s svojimi uspešnicami, kot so Kažu, Walter, Kokuz, Blam, No Escape (iz Balkan), ZDA in Volio BiH.

S.A.R.S. je beograjska senzacija, katere YouTube kanal ima več kot 200.000 naročnikov in skoraj 300 milijonov ogledov. Čeprav je skupina že od samega začetka neobremenjena z žanrskimi okviri, njihove skladbe pozna skoraj vsak in občinstvo čakajo pesmi, kot so Lutka, Perspektiva, Buđav lebac, Klinka, Rakija in številne druge.

Z več kot dve desetletji dolgo kariero je Kiril Džajkovski brez dvoma eno največjih imen elektronske glasbe tega dela Evrope in velja za pionirja balkanskega beata. Zvoke Balkana je naredil prepoznavne v sodobni plesni produkciji, hkrati je znan kot skladatelj filmske in gledališke glasbe.