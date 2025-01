Zagrebški solisti: Vsak naš nastop je prežet z najpristnejšimi čustvi.

Kar se tiče izvedbe in interpretacije, tradicija Zagrebških solistov name nima vpliva, saj kot vsak umetniški vodja takega ansambla vsa dela, ki jih izvajamo, podajam skozi svojo osebno prizmo, ki verjetno nima veliko stičnih točk s prejšnjimi izvedbami tega ansambla pod vodstvom mojih predhodnikov na tem položaju. To je naravno in logično, saj smo vsi edinstvene osebnosti z individualnim razumevanjem pri doživljanju in interpretaciji klasične glasbe. Neusahljiva energija in navdušenje, ki odlikujeta vsak njihov nastop in ki ju prenašajo na občinstvo od prvega do zadnjega tona, sta tisto, zaradi česar je ta ansambel edinstven na svetu. Ta zapuščina Zagrebških solistov predstavlja neprecenljivo vrednost ne le zame osebno, temveč tudi za celoten ansambel.

Program vašega koncerta vključuje dela velikih skladateljev, kot so Mendelssohn, Britten in Mahler. Kakšna merila uporabljate pri izbiri koncertnega repertoarja in kako uravnotežite predstavitve znanih del s tistimi, ki jih občinstvo manj pozna?

Zagrebški solisti spadajo med tiste redke ansamble, ki tradicionalno izvajajo dela vseh obdobij in slogov, od baroka do sodobne glasbe. Na neki način s tem širokim spektrom občinstvo navajamo na to, da lahko na vsakem koncertu pričakuje ne le zelo pester program, temveč tudi priložnost, da sliši manj znana, pozabljena ali redko izvajana dela različnih obdobij in slogov. Moje glavno in hkrati najpomembnejše merilo je zadovoljno občinstvo, kar z lahkoto začutimo in slišimo iz njihovega odziva, pa tudi iz pogovorov po koncertih. Zame osebno so takšne povratne informacije izjemno pomembne, saj mi kažejo, ali je smer, ki sem jo ubral pri oblikovanju določenega programa, dobra ali ne.

Kot koncertni mojster igrate ključno vlogo pri vodenju ansambla. Kako spodbujate sodelovanje in komunikacijo med glasbeniki ter katere strategije uporabljate, da zagotovite povezan in dinamičen nastop?

Če sem povsem iskren, ansambel, kot so Zagrebški solisti, ne potrebuje nobene strategije, pa tudi sam je nimam. Za to je nedvomno potrebna neka pozitivna energija, nekakšna kemija v medosebnih odnosih. Ta bodisi obstaja bodisi ne, in po mojem ne pomaga nobena strategija, če te energije ali kemije primanjkuje ali je sploh ni – bodisi se s kolegi dobro razumeš in vse skupaj deluje preprosto zato, ker si to vsi želijo, bodisi ne. Medsebojno spoštovanje je nekaj, kar nastane spontano in naravno, ne pa s postavljanjem zahtev, okvirov ali omejitev.