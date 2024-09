Zakaj Beyonce več ne snema videospotov?

Od trenutka, ko je v glasbenem videu za pesem Crazy In Love naredila balonček z žvečilnim gumijem, do takrat, ko je v videu za pesem Hold Up s kijem za baseball uničila vrsto avtomobilov, je Beyonce ustvarila nekaj najbolj ikoničnih videospotov vseh časov. Njeno mojstrstvo seže ob bok Madonni in Michaelu Jacksonu, oboževalci pa so – poleg nove glasbe – nestrpno pričakovali tudi spremljevalne video izdelke, ki so vedno nosili dodatno sporočilo.

Beyonce ni le mojstrica glasbe, je uspešna podjetnica in vizionarka, ki je svoje oboževalce očarala tudi s svojo podobo in videospoti, ki so spremljali njene uspešnice. Izpopolnjevala jih je skozi celotno kariero, album Lemonade, ki je izšel leta 2016, pa je z videospoti še dodatno slavil žensko moč in temnopolte ženske.

Njen album Renaissance je bil eden težje pričakovanih studijskih albumov, ki ga je pevka izdala julija 2022, oboževalci pa so bili presenečeni, ker singlov niso spremljali pompozni in dragi video izdelki, enako pa je storila tudi pri letos izdanem Cowboy Carter, kjer se je oddaljila od svojih pop in r&b korenin ter se podala na nov teritorij – v country glasbo. Zakaj? Svojo odločitev je pojasnila v obsežnem intervjuju za revijo GQ, kjer je dejala, da si preprosto ni želela, da videi zasenčijo njeno glasbo in odvračajo pozornost od kakovosti njenega glasu. "Zdelo se mi je pomembno, da se v času, ko je vizualizacija na prvem mestu, svet osredotoči na glas," je povedala in dodala, da njeni albumi, ki se pogosto osredotočajo na temnopolte glasbenike, katerih prispevek žanrom, kot so house, disco in county, je pogosto spregledan, morajo stati sami zase.

"Glasbena ima tako bogato zgodovino in instrumentalizacijo. Vzame lahko več mesecev, da jo raziskujemo, razumemo in jo prebavimo. Glasba potrebuje prostor, da lahko sama zadiha," je prepričana 43-letnica, ki je prejemnica več grammyjev, dobila pa je tudi oskarja za glasbo. Dodala je, da ji je bila pri albumu Renaissance še posebej pomembna izkušnja žive glasbe, torej koncerti v sklopu turneje, zato ni posvečala pozornosti snemanju glasbenim videospotom. Plošča, ki je nastala med pandemijo, je bila predstavljena kot prostor za sanjarjenje in pobeg iz strašnega obdobja, spremljala pa sta jo turneja in film, ki je premiero doživel leto po izidu, oboje pa naj bi njene sledilce povezalo v skupnost in jim omogočilo katarzo. "Oboževalci z vseh koncev sveta so postali vidni. Vsi smo postali del vizualnega," je dodala.

V intervjuju, kjer je predstavila svojo znamko viskija, je zvezdnica prvič po letu 2017 razglabljala tudi o svoji karieri. Zvezdnica, ki velja za osebo, ki skrbno skriva svoje zasebno življenje, v obdobju med letoma 2013 in 2014 ni dajala intervjujev, raje je pisala eseje za revijo Vogue in svoje oboževalce nagovarjala na družbenih omrežjih. Tudi tokrat ni naredila izjeme, razkrila pa je, da se je poleti odpovedala mesu, razen puranu, delila pa je tudi, da ji umetna inteligenca predstavlja grožnjo, saj je nedavno slišala pesem, ki je bila ustvarjena z njeno pomočjo, zvenela pa je tako podobno njenim hitom, da se je ob tem prestrašila. "Ena od stvari, za katere sem garala, je, da imajo lahko moji otroci čim več normalnosti in zasebnosti, kolikor je to le mogoče. Trudim se, da moje zasebno življenje ne postane znamka. Zvezdniki pogosto svoje življenje spremenijo v predstavo, sama pa se zelo trudim, da vzdržujem svoje meje in jim ostajam zvesta, da zaščitim sebe in svojo družino. Ni vsote denarja, ki bi bila vredna mojega miru," je povedala. Beyonce: pet ikoničnih videospotov Single Ladies (Put A Ring On It) Včasih so preproste ideje najboljše. Video v črno-beli tehniki je režiral Jake Nava, v njem pa je pevka, ki pred črnim ozadjem pleše.

Formation Video z najmočnejšim sporočilom, ki povzema desetletja zgodovine temnopoltih in boja za enakost. Posnet je bil v New Orleansu, navezuje pa se na delo na plantažah, segregacijo, orkan Katrina in policijsko nasilje, hkrati pa slavi južnjaško kulturo, ki vključuje temnopolte kavboje in pihalno godbo. Predstavlja eno poglavje v njenem poskusu ohranjanja zgodovine in ponovne kontekstualizacije ameriške zgodovine.

Countdown Kalejdoskop barv in povezav s pop kulturo, režirala pa ga je pevka, medtem ko je bila že visoko noseča s prvorojenko Blue Ivy.

Crazy In Love S pesmijo in videom zanjo se je podala na samostojno glasbeno pot, oba pa sta postala simbol glasbe novega tisočletja. Z njim je svetu dokazala, da je prava zvezdnica, dnevi skupine Destiny's Child, katere članica je bila, pa so bili šteti.

Get Me Bodied (Extended Version) Velika hollywoodska produkcija, v njem se pojavijo Kelly Rowland, Michelle Williams in Solange Knowles, pesem in video pa spominjata na čas, ko je bil pevkin edini cilj zavladati svetu popularne glasbe.