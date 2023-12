Zakaj bi glasbeniki letos med decembrskimi koncerti potrebovali ventilator?

Veseli december je tokrat veliko bolj prijazen s temperaturami in tudi koncerti na prostem so toliko bolj prijetni. Pa ne samo za poslušalce pod odrom, ampak tudi za nastopajoče. Jim je modra celo prevroče? "Danes mi je bilo tako vroče, da sem skoraj prižgal ventilator. Toliko sem se prepotil," je dejal Martin Janežuč - Buco . "Sam sem v eni pesmi napisal, če ni lepo, ker je december krasen in ima 23 stopinj. To sem mislil, da se bo zgodilo čez 30 let, a smo očitno zelo blizu," je povedal Matevž Šalehar - Hamo , z njim pa se je strinjal tudi Grega Skočir . "Danes je tu v Ljubljani izjemno toplo. Mislim, da bomo ob koncu koncerta že v kratkih rokavih, ker nas ogreva tudi občinstvo," je povedal o velikanski množici ljudi, ki se je zbrala pod odrom. "Če ni pod nič stopinj, to ni zima. Za nastopati je dobro, ampak zima je za smučanje," je sicer prepričan Hamo.

Pred leti so bile temperature pozimi veliko manj milostne in so popestrile marsikateri nastop glasbenikov na prostem, so se spominjali. "Pred 15 leti je bilo okoli sedem pod ničlo in našemu tonskemu mojstru so zmrzovali reglerji. Težava je tudi v prstih, pri meni je sicer pri glasu, fante na strunah pa zebe v roke," je zaupal frontman skupine Big Foot Mama. Kaj pa pravita Hamo in Buco? "V Planici ob 6. uri zjutraj je bilo na tonski vaji okoli -25 stopinj. Ko si prijel akord, ga nisi mogel več spustiti," sta zaupala.