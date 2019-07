Zakaj festival Ultra Europe pritegne obiskovalce z vsega sveta?

Ta vikend se je naša ekipa pomešala med več tisočglavo množico na festivalu Ultra. Festival, ki je poznan po vsem svetu, je bil tokrat že sedmo leto zapored tudi v Splitu, poznajo pa ga praktično po vseh celinah. In z vseh celin so se v Split ta vikend zlili oboževalci elektronske glasbe, tudi Slovenci. Naše barve so bile zastopane tudi na glavnem odru, ki sta ga odprla duo Vanillaz.