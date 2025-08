Zakaj Jana Morelj Vidmar prisega na glasbene festivale?

Čar festivalov pa ni le pester glasbeni nabor: "Super je koncert, ampak tisto pravo vzdušje občutiš, ko greš v kamp, ko postaviš šotor," je prepričana Jana, ki je k seznamu dodala še spoznavanje novih ljudi ter dobre in manj dobre izkušnje - slednje so večinoma povezane z vremenom. No, vsaj pri vremenskih napovedih je imela Jana prednost domačega terena, pa jo je vseeno nekajkrat presenetilo. Od vročinskega vala do poplav pa invazije polžev.

V Faro v občini Kostel ob reki Kolpi te dni vabi glasbeni festival Castle. Prvi festivalski dan se bodo na glavnem odru med drugim zvrstile skupine Zmelkoow, Niet, MI2 in Alo!Stari, med glavnimi nastopajočimi tridnevnega festivala pa so tudi zasedbe Joker Out, Orlek in Dan D. Organizatorji pričakujejo okoli 5000 obiskovalcev. Nastopili bodo tudi glasbene skupine King Foo, Zablujena generacija in Dubioza Kolektiv ter raperja Drill ter Edo Maajka iz Bosne in Hercegovine, pa Vazz in Kokosy. Poleg večernega dogajanja med drugim ponujajo prebujanje z jogo, koncert kantavtorja Adija Smolarja, nogometni turnir, nastope z DJ glasbeniki in stand up z Gašperjem Bergantom in Alenom Mastnakom.

V tolminski občini pa se je začela tretja edicija festivala metal glasbe Tolminator. Ob Sotočju se bo na treh odrih predstavilo 69 glasbenih skupin. Med drugim se bodo na festivalskih odrih med rekama Tolminko in Sočo letos predstavile skupine Kreator, Kataklysm, Burial, Rotting Christ, Pigs Parlament, Oranssi Pazuzu, Psycroptic in Siderean.

Avgusta pa se bo v Tolminu odvil Punk Rock Holiday. V petnajstih letih je festival postal stičišče ljubiteljev punk roka iz vsega sveta. Festival letos beleži tudi rekordni obisk družin, saj so na festivalu dobrodošle vse starostne skupine. Letos bodo na festivalu obiskovalci iz 60 držav in šestih kontinentov. Nastopilo pa bo kar 60 bendov, kot so Refused, Millencolin, Authority Zero, Ignite, Zebrahead, Agnostic Front, Frank Turner z zasedbo The Sleeping Souls, Madball, Turbonegro in Jaya the Cat.