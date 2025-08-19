Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

Zakaj je Challe Salle novi pesmi nadel naslov Hollywood?

Ljubljana, 19. 08. 2025 16.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
22

Raper Challe Salle ne počiva. Samo dva meseca po tem, ko je drugič postal očka, predstavlja nov singel z naslovom Hollywood. Zanj pravi, da opisuje občutek, ko se počutiš kot zvezda - samozavesten, sproščen in v svojem filmu. Videospot za pesem so posneli na slovenski obali. "Priznam, da sem najbolj užival v vožnji z jet-skijem in glisiranju z jahto ob sončnem zahodu," je ob izidu povedal Challe.

Challe Salle komaj dva meseca po tem, ko je drugič postal oče, predstavlja tretji singel z novega albuma, ki bo izšel na datum, ko praznuje 15 let glasbene kariere. Nova pesem nosi naslov Hollywood in prinaša sproščene poletne ritme, ki združujejo rap energijo na house podlagi. 

Zakaj je Challe Salle novi pesmi nadel naslov Hollywood?
Zakaj je Challe Salle novi pesmi nadel naslov Hollywood? FOTO: Izvajalec

Videospot za pesem je bil v celoti posnet na slovenski obali. "To snemanje je bilo sigurno eno najbolj sproščenih do zdaj. Cel teden je bilo slabo vreme, na dan snemanja pa nas je spremljalo sonce. Dopoldne sem se vozil z jet-skijem, popoldne pa smo dejansko s puncami in ekipo imeli zabavo na jahti, zraven pa snemali še kadre za spot. Priznam, da sem najbolj užival v vožnji z jet-skijem in glisiranju z jahto ob sončnem zahodu," je povedal Challe. 

"Besedilo pesmi govori o brezskrbni zabavi, družbi lepih deklet in trenutkih, ko je čisto vse kot mora biti. Pesem sem poimenoval Hollywood, ker opisuje občutek, ko se počutiš kot zvezda – samozavesten, sproščen in v svojem filmu. Pesem je himna za poletje in zabave, nastala je čisto spontano in ravno ta sproščenost ji daje pravo energijo," je še dodal.

Prvi trije singli z novega albuma razkrivajo bolj komercialno plat njegove ustvarjalnosti, a Challe obljublja, da bo na albumu tudi veliko rapa v "starem OG stilu z modernim pristopom". Povedal je: "Delam to, kar čutim, in v samo petih mesecih sva s producentom Željkom Mladenovićem v celoti posnela in dokončala 15 novih komadov – kar je najin rekord. Vse je nastalo hitro in spontano, brez pretiranega razmišljanja ali planiranja. Želel sem samo pisati besedila, snemati in ustvarjati. Željko je poskrbel za podlage in vse je steklo samo od sebe. Očitno najboljše pesmi nastanejo takrat, ko se prepustiš trenutku – pa naj bo to, ko si nenaspan, pod stresom ali pa ravno obratno. Pomembno je le, da daš vse od sebe in iz sebe."

"Album je res nekaj posebnega zame in verjamem, da bo tudi pozitivno presenečenje za vse moje poslušalce. Če ne bo vsaka oseba našla vsaj ene pesmi, ki se je dotakne, ne glede na to, kaj posluša, potem lahko takoj neham delati glasbo," še pravi raper.

Challe Salle Hollywood pesem videospot
Naslednji članek

Razkriti prvi nastopajoči na letošnji podelitvi nagrad VMA

SORODNI ČLANKI

Challe Salle: Dinamika nakupovanja z ženo je bila navdih za pesem

Challe Salle drugič postal očka: Rodila se je deklica Luna

Dobrodelna košarkarska tekma zvezdnikov za otroke iz družin v stiski

Challe Salle toži Zlatka: zahteva dobrih 40.000 evrov

Challe Salle se bo razveselil hčerke

Challe Salle in Maja Tasić v svet pošiljata Kemijo s pridihom Balkana

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
19. 08. 2025 17.36
Ocena 1,1
ODGOVORI
0 0
Mk791
19. 08. 2025 17.36
"Ko se počutiš zvezda." Pravi Shakespear 21. Stoletja.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
19. 08. 2025 17.30
Spet ta PDF. Koliko vam plača za te objave?
ODGOVORI
0 0
Nejc Lola
19. 08. 2025 17.29
Dober komad
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
19. 08. 2025 17.27
+0
Tole ne bom nč gledu, bom počakal, da Ćordić poda svoje mnenje. ;-))
ODGOVORI
1 1
4krogci
19. 08. 2025 17.17
+4
Zvezda v lovu na mladoletnice???
ODGOVORI
5 1
minimalizem
19. 08. 2025 17.16
+2
to je kr neki
ODGOVORI
3 1
3320.
19. 08. 2025 17.12
+0
Najbolj plehka stvar na svetu je želeti si zlobni Hellywood.
ODGOVORI
1 1
Zagorac
19. 08. 2025 17.12
+3
Nobenega ne zanima
ODGOVORI
4 1
dujedrag
19. 08. 2025 17.07
+2
Kaka faca ko da je iz Medine prišo🤔
ODGOVORI
4 2
franc1972slo
19. 08. 2025 17.04
+5
Klepc Poje 1
ODGOVORI
6 1
Monster_cat
19. 08. 2025 16.52
+1
Zlatko....BFF?
ODGOVORI
2 1
Klobasazulu
19. 08. 2025 16.50
+4
Pocuti se kot zvezda na Sunset bvld🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 1
Semek
19. 08. 2025 16.48
+6
groza
ODGOVORI
8 2
lcePower
19. 08. 2025 16.45
+12
Ne more skrit iz kje prihaja
ODGOVORI
13 1
gongash
19. 08. 2025 16.41
+12
Ker je beden a misli da je slaven
ODGOVORI
13 1
Lenart Čaubi
19. 08. 2025 16.35
+0
Bi bilo lepo,če bi z Zlatkom v duetu enkrat za repala.
ODGOVORI
2 2
Leonardo R
19. 08. 2025 17.10
-1
rapala*
ODGOVORI
0 1
Rožle Patriot
19. 08. 2025 16.33
+3
Btez Zlatana v spotu mu ne bo uspelo ... !!!
ODGOVORI
4 1
Shisui
19. 08. 2025 16.23
+21
Ne razumem zakaj mu že 15 let delate reklamo.
ODGOVORI
22 1
trol3
19. 08. 2025 16.20
+7
Grših žensk za spot ni mogu najdt...zlatko ga bo unicu
ODGOVORI
10 3
ćutljivi ubica
19. 08. 2025 16.22
-6
uzem si ga LAGANOoo
ODGOVORI
1 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096