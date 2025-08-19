Zakaj je Challe Salle novi pesmi nadel naslov Hollywood?

Challe Salle komaj dva meseca po tem, ko je drugič postal oče, predstavlja tretji singel z novega albuma, ki bo izšel na datum, ko praznuje 15 let glasbene kariere. Nova pesem nosi naslov Hollywood in prinaša sproščene poletne ritme, ki združujejo rap energijo na house podlagi.
Videospot za pesem je bil v celoti posnet na slovenski obali. "To snemanje je bilo sigurno eno najbolj sproščenih do zdaj. Cel teden je bilo slabo vreme, na dan snemanja pa nas je spremljalo sonce. Dopoldne sem se vozil z jet-skijem, popoldne pa smo dejansko s puncami in ekipo imeli zabavo na jahti, zraven pa snemali še kadre za spot. Priznam, da sem najbolj užival v vožnji z jet-skijem in glisiranju z jahto ob sončnem zahodu," je povedal Challe.
"Besedilo pesmi govori o brezskrbni zabavi, družbi lepih deklet in trenutkih, ko je čisto vse kot mora biti. Pesem sem poimenoval Hollywood, ker opisuje občutek, ko se počutiš kot zvezda – samozavesten, sproščen in v svojem filmu. Pesem je himna za poletje in zabave, nastala je čisto spontano in ravno ta sproščenost ji daje pravo energijo," je še dodal.
Prvi trije singli z novega albuma razkrivajo bolj komercialno plat njegove ustvarjalnosti, a Challe obljublja, da bo na albumu tudi veliko rapa v "starem OG stilu z modernim pristopom". Povedal je: "Delam to, kar čutim, in v samo petih mesecih sva s producentom Željkom Mladenovićem v celoti posnela in dokončala 15 novih komadov – kar je najin rekord. Vse je nastalo hitro in spontano, brez pretiranega razmišljanja ali planiranja. Želel sem samo pisati besedila, snemati in ustvarjati. Željko je poskrbel za podlage in vse je steklo samo od sebe. Očitno najboljše pesmi nastanejo takrat, ko se prepustiš trenutku – pa naj bo to, ko si nenaspan, pod stresom ali pa ravno obratno. Pomembno je le, da daš vse od sebe in iz sebe."
"Album je res nekaj posebnega zame in verjamem, da bo tudi pozitivno presenečenje za vse moje poslušalce. Če ne bo vsaka oseba našla vsaj ene pesmi, ki se je dotakne, ne glede na to, kaj posluša, potem lahko takoj neham delati glasbo," še pravi raper.
