Raper Challe Salle ne počiva. Samo dva meseca po tem, ko je drugič postal očka, predstavlja nov singel z naslovom Hollywood. Zanj pravi, da opisuje občutek, ko se počutiš kot zvezda - samozavesten, sproščen in v svojem filmu. Videospot za pesem so posneli na slovenski obali. "Priznam, da sem najbolj užival v vožnji z jet-skijem in glisiranju z jahto ob sončnem zahodu," je ob izidu povedal Challe.

Challe Salle komaj dva meseca po tem, ko je drugič postal oče, predstavlja tretji singel z novega albuma, ki bo izšel na datum, ko praznuje 15 let glasbene kariere. Nova pesem nosi naslov Hollywood in prinaša sproščene poletne ritme, ki združujejo rap energijo na house podlagi.

Zakaj je Challe Salle novi pesmi nadel naslov Hollywood? FOTO: Izvajalec icon-expand

Videospot za pesem je bil v celoti posnet na slovenski obali. "To snemanje je bilo sigurno eno najbolj sproščenih do zdaj. Cel teden je bilo slabo vreme, na dan snemanja pa nas je spremljalo sonce. Dopoldne sem se vozil z jet-skijem, popoldne pa smo dejansko s puncami in ekipo imeli zabavo na jahti, zraven pa snemali še kadre za spot. Priznam, da sem najbolj užival v vožnji z jet-skijem in glisiranju z jahto ob sončnem zahodu," je povedal Challe. "Besedilo pesmi govori o brezskrbni zabavi, družbi lepih deklet in trenutkih, ko je čisto vse kot mora biti. Pesem sem poimenoval Hollywood, ker opisuje občutek, ko se počutiš kot zvezda – samozavesten, sproščen in v svojem filmu. Pesem je himna za poletje in zabave, nastala je čisto spontano in ravno ta sproščenost ji daje pravo energijo," je še dodal.