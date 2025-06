Zakaj je Eva Boto med pisanjem nove pesmi jokala kot dež?

"Za naju je pesem, ki sem jo napisala za svojo prijateljico, ki se letos poroči. Že nekaj časa je bila moja tiha želja, da bi njo in zaročenca s pesmijo obdarila za njun poročni dan. In ko sem v začetku aprila do konca napisala besedilo, sem začutila, da je to to. Ob ustvarjanju sem jokala kot dež," je priznala simpatična glasbenica, ki je s pesmijo do solz ganila tudi svojo prijateljico.