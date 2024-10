Zakaj je Leon Bridges četrti album naslovil le kot Leon

Ne velja za pravilo, je pa zelo pogosto, da solisti albume, ki niso njihovi debitantski, s svojimi imeni (in priimki) naslovijo takrat, ko ocenijo, da gre za najbolj intimno songovsko zbirko, kar so si jih pripravili. In res. Delo z naslovom Leon pretežno zveni nežno, tiše, jesensko. 35-letni kantavtor iz Atlante velja za enega redkih aktivnih glasbenikov, ki ima številne zveste navijače med ljubitelji malodane vseh popularno glasbenih zvrsti. Šarm in prikupnost ter še zlasti nekakšno angelsko zagotovilo, da je umirjenost zlata valuta, Leona Bridgesa, očitno, ne bo nikoli zapustila. Sredi albuma Leon se iz songov Ain't Got Nothing On You ter tudi iz Ghetto Honeybee in That's What I Love pri marsikomu lahko izvije sum, da se avtor nemara preveč naslanja na dediščino svoje bržčas največje uspešnice Beyond (2018). Zadnja imenovana posnetka z Bridgeovega četrtega albuma Leon poleg opojnih osnovnih harmonskih sklopov krasi tudi natančna godalna spremljava. A mehka, mestoma otožna, soularska ljubezenska lirika ni glavni motiv celote. Peaceful Place, hitovska najava album je že avgusta klicala po spoznanju, da Bridges kani tudi izstopiti iz svoje utrjene melodične trdnjave. A kot zdaj potrjeno je čudovita Peaceful Place, podobno kot komad Laredo, dopadljiv pripovedni odmik, za katerega so bržčas zaslužni teksaški hipiji Khruanbin. Omenjeni trio je z Bridgesom nazadnje sodeloval na mini albumu Texas Moon, ki je bil izdan pred dvema letoma. Grammyjevec Leon Bridges še vedno lovi svoj prvi no.1. Z albumom Leon ga sicer ne bo uspel zgrabiti, toda prvak R&B serenad pač ne grabi, temveč le boža.

Ocena: 4