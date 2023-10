Zakaj je nova fotografija Taylor Swift in Beyoncé posebna?

Fotografija, ki bo šla v zgodovino popularne kulture. Tako novo fotografijo Taylor Swift in Beyoncé, ki je nastala na premieri filmske projekcije Swiftine turneje The Eras Tour, komentirajo oboževalci sveta slavnih. Zakaj je fotografija posebna?

Ne le, da sta Taylor Swift in Beyoncé dve izmed največjih glasbenih zvezdnic sodobnega časa. Njuna pestra skupna zgodovina je poskrbela, da bodo oči javnosti vanju uprti tudi takrat, ko nista na odru. Navdušenje javnosti je tako požela njuna nova skupna fotografija, ki je nastala na premieri filmske projekcije Swiftine turneje The Eras Tour.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Kako sem vesela, da ne vem, kakšno bi bilo moje življenje brez vpliva, ki ga ima Beyoncé. Mene in druge ustvarjalce je učila rušenja pravil in norm industrije ter velikodušnosti njenega duha. Njene trdoživosti in vsestranskosti. Od nekdaj je bila luč, ki me je vodila po karierni poti in dejstvo, da je danes tukaj, je dejanska pravljica," je na Instagram zapisala Taylor Swift, ki ni skrivala hvaležnosti. Incident na podelitvi VMA nagrad ju je za vedno povezal Težko je verjeti, da je minilo že 14 let od odmevnega incidenta med Taylor Swift in Kanyjejem Westom na podelitvi VMA nagrad. Spomnimo, ko je takrat komaj 20-letna vzhajajoča zvezdnica osvojila kipca za najboljši videospot tistega leta, ji je raper med zahvalnim govorom iz rok vzel mikrofon in dejal: "Taylor, zelo sem vesel zate in pustil ti bom dokončati, ampak Beyoncé je imela enega najboljših videospot vseh časov. Enega najboljših videospotov vseh časov!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trenutek brez besed ni pustil le mlade Taylor, kamera je v občinstvu ujela tudi šokirano Beyoncé, ki je odprtih ust spremljala incident na odru. Ko je kasneje istega večera Beyoncé osvojila nagrado v drugi kategoriji, je na oder povabila Taylor in ji prepustil oder ter tako omogočila, da se je zahvalila svojim oboževalcem. Incident, ki se je vpisal v zgodovino popularne kulture, je Taylor zaznamoval. Kljub temu, da je z raperjem bojno sekiro leta kasneje skušala zakopati, sta se zopet znašla na nasprotnih bregovih. Kanye se je v eni izmed svojih pesmi hvalil, da bi z njo lahko še vedno imel spolni odnos, saj da je zaradi njega postala slavna, s čimer se glasbenica nikakor ni strinjala. V spor se je takrat vpletla tudi Westova nekdanja soproga Kim Kardashian, kar je povzročilo pravo dramo na spletu. Taylor, ki je v tistem času zaradi močne baze Kanyjejevih in Kiminih privržencev pridobila kar nekaj nasprotnikov, je jezo usmerila v ustvarjanje in izdala album Reputation, na katerem je v pesmi Look What You Made Me Do naslovila tako Westa kot Kardashianovo. Prijateljske vezi s Kanyejem Westom, sicer zaradi povsem drugih razlogov, sta pretrgala tudi Beyoncé in njen soprog, raper Jay Z.

icon-expand Beyoncé je na oder povabila Taylor in ji omogočila, da se je zahvalila svojim oboževalcem. FOTO: Profimedia

Od popolnega zatišja do dveh rekordno uspešnih turnej Tako Taylor kot Beyoncé sta leta po incidentu uspešno pluli vsaka v svojih glasbenih vodah in krepili bazi oboževalcev. Obe sta izdajali albume in nastopali širom sveta, obe pa sta se za daljše obdobje tudi skrili radovednim očem javnosti. In obe sta leto 2023 izbrali za veliki povratek. Taylor vse od meseca marca navdušuje s turnejo The Eras Tour, s katero je najprej obkrožila Združene države Amerike, medtem ko je Beyoncé maja za prvi postanek turneje Renaissance World Tour izbrala staro celino. Obe turneji sta privabili več milijonov oboževalcev, vključno s številnimi znanimi obrazi. Tako The Eras Tour kot Renaissance World Tour sta po poročanju tujih medijev poskrbeli za bolj cvetočo ekonomijo ameriških in evropskih mest. In še ena skupna točka obeh turnej? Obe se selita na velika platna v kinematografe po vsem svetu in zdi se, da sta zvezdnici namesto rivalstva izbrali medsebojno podporo.