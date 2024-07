Zakaj so organizatorji dokončno in za vedno odpovedali MetalDays?

Po tem, ko so januarja dejali, da letošnje edicije festivala MetalDays ne bo, a da se vrača prihodnje leto, je pol leta pozneje postalo jasno, da festivala ne bo nikoli več. Organizatorji so namreč objavili izjemno dolgo sporočilo za javnost, v katerem so podrobno razložili, s kakšnimi izzivi so se soočali pri organizaciji enega najbolj prepoznavnih festivalov v Sloveniji.

Organizatorji festivala MetalDays so že letos januarja sporočili, da letošnjega dogodka, ki je združeval tako stare kot tudi mlade, ne bo. Napovedali so, da se vračajo prihodnje leto, a kot se je izkazalo v ponedeljek, festivala ne bo več. "S to izjavo vas želimo obvestiti, da smo sprejeli odločitev, da ne organiziramo še ene edicije MetalDays," so začeli izjavo za medije, v nadaljevanju pa razkrili, kakšni razlogi se skrivajo za njihovo odločitvijo.

"Ko smo se leta 2013 odpravili na to pot, je bilo naše poslanstvo ustvariti edinstveno izkušnjo. Z vašo podporo smo postali svetilnik za ljubitelje heavy metala, znani po edinstveni mešanici intenzivnih metal nastopov in dih jemajočega naravnega ozadja rek Soče in Tolminke ter Velenjskega jezera v Sloveniji. Ta kombinacija je ustvarila nepozabno izkušnjo za naše predane udeležence in MetalDays naredila za najboljši metal festival na planetu. Za vse sodelujoče je bila to enkrat letno priložnost, da raziščejo nove in edinstvene metalske počitnice in se znajdejo med podobno mislečimi metalci," je možno prebrati na uradni spletni strani.

Kot so zapisali, je bil festival pionir pri mešanju počitnic z glasbo, saj je vključeval številne aktivnosti in s tem postavljal visoke standarde vsem ostalim festivalom. A ena od ključnih prelomnic je bila epidemija covida, situacijo pa so otežile še lanskoletne katastrofalne poplave. "Tukaj je naš pošten pogled na te zadeve. Ko so razglasili svetovno pandemijo in se je začelo prvo popolno zaprtje, smo imeli prodanih že 10.200 vstopnic za MetalDays 2020. To je bilo najhitreje prodajano leto v zgodovini festivala in skoraj gotovo je bilo, da bomo do konca razprodani z 12.000 vstopnicami. Zaradi epidemije je bil festival odpovedan, vse že kupljene vstopnice pa so bile preprosto prestavljene v leto 2021. Ker se slovenski vladi naši industriji ni zdelo vredno pomagati, skorajda nismo dobili nobene finančne pomoči od države. Borili smo se z rednimi stroški, kot so najemi pisarn, najemi skladišč in plače zaposlenih. Kot mnogi smo tudi mi verjeli, da zaprtje ne bo trajalo dolgo in zaradi tega nismo spreminjali ničesar glede rednih stroškov. Naša presoja je bila napačna in napačno je bilo nadaljevati naše posle, kot da se ni nič zgodilo," so zapisali na spletni strani.

Kljub prodanim vstopnicam namreč niso imeli več prihrankov, saj je šlo za neodvisen festival z omejenimi denarnimi sredstvi. Prav tu je prišlo do težave. "Že prva edicija festivala z le 6.200 obiskovalci je prinesla 1,2 milijona evrov izgube. V naslednjih letih je festival rasel in postal dobičkonosen, kar nam je omogočilo, da smo si opomogli od izgub prve izdaje. Dobiček MetalDays smo ponovno vložili v naše druge festivale, posledično pa nismo imeli prihrankov, ko je udaril covid-19," so dodali in poudarili, da so bile prav finance največji problem pri nadaljnjih organizacijah. A so vztrajali, ker so verjeli, da jim bo uspelo priplavati na površje.

Tudi selitev iz Tolmina v Velenje je bil eden od poskusov, da bi eden najbolj priljubljenih festivalov v Sloveniji ohranili. A tudi to ni uspelo. "Predprodaja za leto 2023 je bila dobra, čeprav nismo napovedali novega prizorišča in s tem denarjem smo lahko pokrili vse stroške iz leta 2022, povračil pa nismo mogli vrniti. Ali bi to lahko vedeli vnaprej in ali bi morali razglasiti stečaj pred izdajo 2022? Verjetno. Zdaj se to sliši kot prava odločitev. Takrat se mi to sploh ni zdelo kot možnost. Bili smo preveč ponosni in preveč naivni," so priznali in dodali, so so veliko izgubili tudi z napačnimi poslovnimi odločitvami in sklenitvami sodelovanj.