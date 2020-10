Zakaj so vsi posavski, dolenjski in belokranjski spoti travmatični?

Ko Stalker zalezuje Cherie.

1. STALKER ft. CHERIE – Think It Over

Presneto lepa indie balada. Ni odveč pripomniti, da je zaodrsko vlogo prinašalca navdihov odigral londonski trio The XX. A če kar preskočim ta drobni tisk, je ključna prvina Think It Over premišljeno dvoglasje, ki po akademskih parametrih za sabo ne pušča posebej homogene sledi, po sodobno pop-rockovskih pa. Še več. Najsi bo pianissimo petje tako Cherie Marjetič kot tudi Tadeja Koširja na prvi posluh skopo konkretnejše dinamike, se, čeprav le dvojina, proti koncu songa razvije opojnost, ki jo pri končnih 3.20 še močno pogrešamo. Pop skrivalnice so čudovita igrica, ki s Stalkerjevo kitaro postanejo še bolj zanimive. Všeč mi je tudi, sicer iz kataloških posnetkov založen spot. Če ne zaradi drugega, zato ker si trpečih obrazov pevcev tega pripovedno povsem suverenega napeva niti ne želim spoznati, kaj šele opazovati ju predolgo. Pametno izbrana tiara za ljubko songovsko princesko. Ocena: 5 2 . 2B – Čez telo

Nisem posebej navdušen. Nov komad bratskega dvojca 2B nima posebej mikavne melodije. Izvedba te je povsem solidna, a to ni dovolj. Slogovni okvir, ki je ob najbolj naklonjeni sodbi baročni pop, dejansko pa je bolj kilav pop klon Dan D-jevskega počasnoritmičnega povprečja, le v obrisih razvije ustvarjalni potencial, ki ga naveza 2B nedvomno poseduje. In naj mi je na tem mestu dovoljeno, da se obregnem ob pričujočo videastično estetiko. Praktično vsi videospoti za popevke, ki v zadnjem obdobju prihajajo iz južnega konca dežele (minus Primorska), so blazno resni, resnobni, zamorjeni, nietzschejanski, kantovski, svinčeni, klerikalni, skrajšano, zaj***ni do amena. Razen novomeškega raperja in brivca Sida, ki se praktično norčuje, najprej iz sebe, nato pa še iz vsega okrog, je vse posavsko, belokranjsko in dolenjsko na Youtubu ena sama travma. Pa saj cele trgatve menda ne popijete v nekaj dneh in potem 360 dni zaradi manka poživil krizirate? Dajte no! 2Bv svojem spomladanskem spotu za song Kje so rože trpeče prenašata polivanje z vodo, kar naj bi simboliziralo očiščenje njune slabe vesti, v novem niti poljuba niti nasmeha, kaj šele srečnega konca, seveda, spet ne dočakamo. Sumim, da je vsega kriva siva eminenca, moj prijatelj Matjaž Berger, ravnatelj novomeškega teatra na izključno ultrafilozofski repertoarni pogon. Verjamem, da ga bo ta opazka nasmejala do zaznavnega obrata s sklepnim geslom: Vrnimo smeh med griče. Pa naj bo najprej Čez telo. Ocena: 3 3. TRAVIS SCOTT ft. YOUNG THUG & M.I.A. – Franchise

Prav tipičenTravis Scott. Ko ima vse nastavljeno za sprožitev mega cukrhita, se ta čas nemara najbolj priljubljenega in razvpitega ameriškega raperja lotita jeza in gnev, franšizna jeza in gnev. Franchise je zaradi spleta okoliščin prvi na lestvici pop, torej na ameriški lojtri vseh singlov. In to po tem, ko je raperjevo ime s plakatov minula dva tedna Američane v največji fast-food vabilo na obrok v rubriki posebna ponudba. V verzih komada Franchisese celo omenja mehurčkasta pijača, ki je del te ponudniške akcije najbolj slavnega burgerpeka. Scottov alter preblisk na simbolnem vrhu korporativnega mainstreama je zelo verjetno razočaral marketinške kravatarje in njihove svetlolase hčere, zato pa navdušil hip hop pritličja in delno tudi podzemlja. Slednjega najbrž ne, kajti komercialista Scotta je ta že davno odpisal. Video je posnet v čikaškem domu košarkarske legende Michaela Jordana. Kot ni težko ugotoviti, se letnik starejšega range roverja (in ostalih enot barvite športno-avtomobilistične flote) ujema z značajem slike ali pač z retro filtrom, skozi katerega je spuščena celotna vizualija. Gostujoči emsi Young Thug se podobno kot Scott zvedavo norčuje na račun tržnega ponora, v katerem se je znašel, medtem ko britanska hip hop eksperimentatorka M.I.A. ne odstopa do svojih značilnih zahtevnih ritmik in harmonij. Preostale omembe in oznake slavnih blagovnih znamk ali franšiz pa poiščite sami. Travis Scott se že veseli vaših naprezanj. Ocena: 3,5 4. ESEY – Mala