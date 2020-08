Zaključek 68. Ljubljana festivala bo pospremil Filharmonični orkester milanske Scale

Filharmonični orkester milanske Scale je leta 1982 ustanovil Claudio Abbado z glasbeniki iz tega gledališča z namenom, da bi razvijali simfonični repertoar v kontekstu operne tradicije Scale, piše na spletni strani Festivala Ljubljana. Fabio Luisi je umetniški vodja Simfoničnega orkestra v Dallasu in Züriške opere ter glavni dirigent Danskega državnega simfoničnega orkestra. Je prejemnik Brucknerjevega prstana, nagrade, ki jo podeljujejo Dunajski simfoniki in častnega državnega naziva vitez Republike Italije.

Pianist Alessandro Taverna, lavreat klavirskih tekmovanj v Minessoti, Londonu, Leedsu in Busoni v Bolzanu, z interpretacijami navdušuje stroko po vsem svetu. O njem pišejo, da je "naravni naslednik rojaka Artura Benedettija Michelangelija" in da njegova glasba "popelje naša občutja v njegove rodne Benetke"ter"vzbuja občudovanje".

Na spletni strani festivala so povzeli tudi besede italijanskega veleposlanika v Sloveniji Carla Campanila, ki je zapisal, da je koncert Filharmoničnega orkestra milanske Scale ob zaključku 68. Festivala Ljubljana dogodek, ki vzporeja visoko umetniško vrednost z globokim simboličnim pomenom ter izpostavlja odlične kulturne odnose med državama in obenem potrjuje plodovito sodelovanje, ki se je v zadnjih letih razvilo med festivalom, italijanskim veleposlaništvom in Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji s podporo italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje.

"Letošnja umestitev gostovanja milanskega orkestra na spored je po izjemo težkih mesecih še posebno pomenljiva in je rezultat predanosti ter vztrajnosti vseh vpletenih strani. Milano je bilo eno od mest, ki jih je epidemija najhuje prizadela," je še zapisal Campanile in dodal: "Koncert v Ljubljani mi obenem ponuja priložnost, da vse povabim, da se spomnimo na žrtve in da izrazimo občudovanje njegovim prebivalcem za požrtvovalnost in željo po ponovnem zagonu."