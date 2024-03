Zaključek festivala Ment: kdo so glasbene zvezde prihodnosti?

Ment je sinonim za odkrivanje nove glasbe, na 16 odrih po Ljubljani pa se je letos zvrstilo več kot 80 glasbenikov iz vse Evrope. Preverili smo atmosfero v zaodrju, kjer se je skozi vrata slišalo žuborenje različnih jezikov. "Vsi nastopajoči so krasni, res je lepo tudi vse artiste spoznati v zaodrju," je razložila povedala glasbenica Masayah in nadaljevala: "Ko sem prej v zaodrju vadila italijanščino, je prišel nekdo do mene in me vprašal, če sem Italijanka. Tu je toliko različnih ljudi iz različnih držav. Že samo v tem zaodrju smo imeli prej izvajalce iz Belgije, Madžarske in iz Italije. Pa še jaz sem bila, torej štiri različne države."

Kljub raznolikosti, ki je buhtela z odrov, pa so vsi nastopajoči govorili isti jezik, ko smo jih vprašali o namenu festivala in priložnostih, ki so se jim odprle. "Da odkrijemo novo glasbo, ki je nam podobna, novo glasbo, ki je nam všeč. Vse vrste ljudi se tukaj nabere iz cele Evrope in je briljantno tako za kontaktirati ljudi kot tudi igrati zanje," je povedala pevka skupine Regen. S tem se strinja tudi raperka Masayah. "Upam, da vsak od festivala odnese maksimum. Tudi sama si želim preko Menta spoznati ljudi iz industrije, razširiti kontakte, imeti priložnost, da me kdo pokliče in da se širi ljubezen do glasbe," je zaključila.