Svoja vrata je za letos zaprl eden izmed največjih festivalov pri nas, Castle ob reki Kolpi. Okoli sedem tisoč obiskovalcev se je zabavalo ob zvokih najboljšega, kar premore slovenska glasba. Festival se je zaključil na vrhuncu, in sicer s koncertom glasbenikov, kot so Magnifico, Pero Lovšin, Šank Rock in Joker Out.