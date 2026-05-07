Zaključek sezone F1 bo pospremil veliki koncert Katy Perry

Navijači Formule 1 že predvidevajo, da bo zaključek sezone napet, organizatorji zadnje dirke, ki bo v Abu Dabiju, pa bodo poskrbeli, da bodo navdušenci, ki si bodo dirko prišli ogledat v živo, lahko uživali tudi v pestrem spremljevalnem programu, katerega vrhunec bo 7. decembra s koncertom Katy Perry.
Da se sezona zaključi s koncerti zvezdnikov, je sicer že tradicija, poleg Perryjeve pa bodo tako letos na oder stopili še Post Malone, Benson Boone in Metallica. A tako kot za dirko, bo omejeno število vstopnic tudi za koncert, cena teh pa naj bi bila primerna ekskluzivnosti nastopajočih in prizorišča.
V minulih letih so za sprostitev po koncu sezone že poskrbeli Beyonce, Rihanna in Eminem, Katy Perry pa je tako samo še eno od zvenečih imen, s katerim nadaljujejo tradicijo.
Formula 1 (F1) je najvišji razred mednarodnih dirk z enosedežnimi dirkalniki s kolesi, ki so odprti. Prvenstvo poteka po vsem svetu na posebej zgrajenih dirkališčih in zaprtih mestnih ulicah. Šport je znan po svojem izjemnem tehnološkem napredku, ogromnih finančnih vložkih in globalni priljubljenosti, saj združuje inženirsko odličnost s spretnostmi najboljših voznikov na svetu.
Abu Dabi je glavno mesto Združenih arabskih emiratov in največji med sedmimi emiratskimi državami. V zadnjih desetletjih se je mesto strateško usmerilo v razvoj turizma, kulture in vrhunskih športnih dogodkov, da bi diverzificiralo svoje gospodarstvo, ki je bilo tradicionalno odvisno od nafte. S svojo sodobno infrastrukturo, kot je dirkališče Yas Marina, je postalo eno ključnih svetovnih središč za prestižne dogodke, kot so dirke Formule 1.
Metallica je ena najvplivnejših in komercialno najuspešnejših heavy metal skupin vseh časov, ustanovljena leta 1981 v ZDA. Znani so po svojem hitrem in tehnično zahtevnem slogu igranja, ki je pomagal definirati žanr 'thrash metal'. S svojimi epskimi koncerti in albumi, kot je 'Metallica' (znan tudi kot Črni album), so presegli meje žanra in postali globalna kulturna ikona, ki je pomembno vplivala na razvoj rock glasbe.
