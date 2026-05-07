Zaključek sezone F1 bo pospremil veliki koncert Katy Perry

Navijači Formule 1 že predvidevajo, da bo zaključek sezone napet, organizatorji zadnje dirke, ki bo v Abu Dabiju, pa bodo poskrbeli, da bodo navdušenci, ki si bodo dirko prišli ogledat v živo, lahko uživali tudi v pestrem spremljevalnem programu, katerega vrhunec bo 7. decembra s koncertom Katy Perry.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Da se sezona zaključi s koncerti zvezdnikov, je sicer že tradicija, poleg Perryjeve pa bodo tako letos na oder stopili še Post Malone, Benson Boone in Metallica. A tako kot za dirko, bo omejeno število vstopnic tudi za koncert, cena teh pa naj bi bila primerna ekskluzivnosti nastopajočih in prizorišča.

Sezono Formule 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

V minulih letih so za sprostitev po koncu sezone že poskrbeli Beyonce, Rihanna in Eminem, Katy Perry pa je tako samo še eno od zvenečih imen, s katerim nadaljujejo tradicijo.