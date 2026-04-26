Zaključil se je 26. Orto Fest: od Crvene jabuke do Žana Hauptmana

"Temu festivalu daje poseben čar, da so velika imena na majhnem odru. Vsi poznavalci glasbe vedo, kaj to pomeni, energija je čisto druga, kontakt s publiko je drugačen, bend je na odru direkt pred njimi, tako da tapravi ljubitelji koncertov vedo, da so klubski koncerti nekaj najboljšega, kar lahko dobiš," je dejal soorganizator festivala Orto Fest Andrej Ciuha.

"Ful je intimno, vsak ki pride na tak špil, ga še toliko bolj ceniš, se mi zdi, ker si vzame čas in z vsakim se vidiš iz oči v oči," je povedal glasbenik Žan Hauptman in dodal: "Taki špili ... čim več, čim več! In tudi publika na takšnih špilih da čisto drugačno energijo."

"Letos je bilo za nas izredno uspešno, zato ker je bilo več kot pol tujih skupin in bilo je tudi rekordno število nastopajočih. Obisk je bil zadovoljiv, veliko koncertov je bilo razprodanih, veliko skoraj, to je naša zgodba, mi nadaljujemo s tem in smo zadovoljni s tem, kako se ljudje odzivajo na to," je dodal Ciuha.