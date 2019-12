Zakonca Ed Sheeran in Cherry Seaborn, kot ju še niste videli

Ed Sheeran in Cherry Seaborn sta v najnovejšem videospotu za pesem Put It All On Me, ki jo je zvezdnik posnel v sodelovanju zEllo Mai,videti bolj srečna kot kadar koli prej. 28-letni Britanec, ki je pred dnevi postal glasbenik desetletja, je julija potrdil, da sta si s 27-letno Cherry po štirih letih zveze izmenjala poročne zaobljube.

V spotu nastopajo številni zaljubljeni plesni pari, ki z različnimi plesnimi koraki na kratko predstavijo svojo življenjsko zgodbo. Čeprav je sprva videti, kot da Ed sploh ne nastopa v spotu, se ta z ženo pojavi proti koncu. Zaljubljenca tako vidimo v kuhinji, kako se zabavata in se zibata v ritmih glasbe ter ob tem jesta čebulne obročke in pijeta pivo. Nato pa se objeta zlekneta na kavč. Kamera je pri tem seveda ujela tudi nekaj poljubov.

Medtem ko slavna zakonca v spotu plešeta, se na zaslonu izpiše jedrnat opis njune ljubezenske zgodbe. Tako končno izvemo, kdaj sta si Ed in njegova izbranka na skrivaj dahnila usodni da: "V srednji šoli sta bila Ed in Cherry zelo zaljubljena. Mečkala sta se na gradu na hribu. Pred nekaj leti sta se spet povezala, med njima je spet preskočila iskrica. Poročila sta se januarja letos."

Vabljeni k ogledu najnovejšega Edovega videospota: