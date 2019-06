Zalagasper: Srečo imava, da se kdaj za trenutek ustaviva in ne počneva ničesar

Nova pesem Come to me ohranja Zalino in Gašperjevo pristnost ter prinaša novo močno sporočilo, ki pa je tokrat v angleškem jeziku. S tem kanita doseči tudi poslušalce z različnih koncev sveta, ki sta si jih pridobila z evrovizijskim nastopom, verjameta pa, da bo sprememba všeč tudi tistim, ki ju spremljajo že od začetka.

Zala in Gašper po izjemnem nastopu in uvrstitvi na Evroviziji predstavljata novo pesem Come to me, ki je v angleščini. FOTO: Izvajalec

Zala Kralj inGašper Šantl, po novem zalagasper, sta na koncertih večkrat izvajala angleške pesmi, ta pa je prva, za katero sta začutila, da je dovolj dovršena, da jo predstavita kot singel. Pri ustvarjanju pesmi sta sodelovala z dunajskim producentom Nikodemom Milewskim, ki je znan po svojem delu z izvajalci, kot so Möwe, Camo & Crooked, Klangkarussell, Robin Schulz in Felix Jaehn. "Z Nikodemom smo se spoznali lani na Dunaju v Sunshine Mastering Studios in veliko govorili o svojih idejah in glasbi in takoj smo se zelo dobro ujeli. Polovico dneva sva preživela v studiu, medtem ko so v sosednji sobi ustvarjali nove SOHNove pesmi, on pa je eden najinih najljubših izvajalcev. Zares sva uživala v sodelovanju z Nikodemom. Je krasen človek in izjemen producent,” sta povedala o sodelovanju.

Njuno glasbeno smer lahko opišemo z eno besedo – umetnost. Njune pesmi, stil in vizualna podoba so prava osvežitev glasbene scene. To je opazilo tudi svetovno občinstvo in zalagasper sta se odločila, da je čas, da izdata angleški singel, ki bo paleti njunih prepoznavnih zvokov dodal še elemente trapa in deep housa.

Ime Zala Kralj & Gašper Šantl sta spremenila v zalagasper. Deluje bolj prijazno Twitterju in Instagramu, ali je bila "težava" v stešicah, ker (če) ciljata na mednarodni prostor? Ko sva začela s tujimi intervjuji, sva opazila, da je imelo veliko novinarjev težave pri izgovarjanju najinih imen, sploh priimkov. Prav tako sva na Instagram in Facebook od ljudi s tujine dobivala veliko sporočil s prošnjami, če lahko posnameva video, v katerem izgovoriva svoje ime, saj ga sami niso znali. Ker želiva delovati tudi izven Slovenije, sva se odločila, da ime malo prilagodiva, da ga bodo vsi lažje izgovarjali. Na večini socialnih omrežij sva zaradi omejitve znakov že imela uporabniško ime zalagasper, na katerega so se ljudje navadili. Pa tudi zdi se nama, da beseda lepo zveni. S Come to mesporočata, da vajin dom ni vezan na določen kraj, ampak sta vidva tista, ki drug drugemu predstavljata zavetje. Se vama zdi, da je tega dandanes premalo, da je premalo čutnosti in empatije, da se ljudje preveč ukvarjamo s površinskimi zadevami? Tempo naših vsakdanov vsekakor ne prispeva k temu, da bi cenili preproste trenutke in odnose, ker ves čas nekam hitimo in se nikoli prav na ustavimo ter zavemo, kaj imamo. Kolikokrat smo zares hvaležni, ker je lepo vreme, ker lahko preživimo čas s svojimi prijatelji, ker je v omari še en paket piškotov, čeprav smo mislili, da jih je že zmanjkalo? Sama se poskušava osredotočati na stvari, ki nam lahko hitro postanejo samoumevne. Imava srečo, da nama najin življenjski slog dopušča, da se kdaj za trenutek ustaviva in ne počneva ničesar. Želiva si, da bi si vsak človek lahko vzel ta prostor in čas zase.

Mlada glasbenika sta dokaz, da v življenju najdlje pridemo, če sledimo sami sebi. FOTO: Miro Majcen

Kako, v čem, vidita kontrast med zunanjim svetom in vajinim mehurčkom? Zunanji svet hiti, midva sva počasna. Zunanji svet obsoja, midva želiva sprejemati. Ne želiva posploševati, tudi z drugimi ljudmi, ki so nama blizu, lahko ustvarimo svoj mehurček, ki je enako prijeten. Je včasih dobro, da ljudje nekoliko "trpimo", ko morda okoliščine ne dopuščajo, da bi se družili ali imeli radi na način, kot si ga želimo. Je to dober "teren", da se ljubezen še bolj okrepi in (v vajinem primeru) prelije v umetnost? Ljudje imamo to navado, da si ves čas želimo tisto, česar nimamo. Spet, stvari nam zelo hitro postanejo samoumevne. Verjetno je zato dobro, da kdaj za kratko obdobje izgubimo kakšno takšno stvar, privilegij ali osebo, ki je nismo dovolj cenili. Vse to vodi k temu, da se ponovno zavemo, kakšno vrednost in pomen imajo te stvari za nas, prav tako pa lahko takšna izkušnja ustvari mnogo idej za umetniško ustvarjanje.