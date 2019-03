Zala in Gašper: Za naju je zmaga to, da naju je občinstvo vzelo k srcu

Zala: Med udeleženci je bilo veliko spoštovanja in tudi od ljudi nasploh. Veliko poguma in truda je bilo potrebnih, da se tam predstaviš, dobila pa sva veliko lepih želja za naprej.

Lepo je slišati, da imata spoštovanje do drugih, je pa vseeno izpadlo, da ga morda drugi nimajo toliko do vaju. Vajina prva reakcija je bila podobna Lei Sirk, kot sta že povedala. Je ob vsem tem še kaj za dodati?

Glasba ni tekmovanje, a tako na Emi kot na Evrovizijo mora nekdo zmagati. Težko je reči, da se je to vama zgodilo "po nesreči", saj sta bila superfinalista, potem pa so vama ljudje izkazali zaupanje in vaju izglasovali za zmagovalca. Vseeno pa imata precej oboževalcev, predvsem mlajših generacij, ki vaju precej dobro poznajo ...

Gašper: Razmerje je drugačno. Je pa definitivno to velik plus. In zelo dobro za naprej. Vsa medijska pozornost, ki jo glasbeniki dobimo je v redu, a morava midva dejansko vedeti, kaj bova iz tega naredila. Izbrati hočeva najboljše vsebine, sporočila, s katerim bi rada svet naredila malce lepši in ne obratno. Pomembno zame je, da tisti ljudje, ki naju podpirajo, uživajo in da se povežemo preko glasbe.

Gašper: Za naju je zmaga to, da naju je občinstvo vzelo k srcu. Noro veliko nama to pomeni zdaj in tudi za naprej.

Gašper: Čestitala nama je. V bistvu nikoli nisva imela s komer koli sporov in se ne ukvarjava z drugimi, ali da bi se povezovala s čimer, kar ni najino. Ema je polna čustev, ljudje pa na koncu vedno vedo, kaj se dogaja v resnici in to zavohajo na vse možne načine. Če se ne bi ljudje tako vživeli v ta šov, niti ne bi imel pomena.

"Ljudje na koncu vedno vedo, kaj se dogaja v resnici in to zavohajo na vse možne načine."

Zala: Morda bomo dodelali še kake malenkosti, a ideja in koncept, to, kar predstavljava, bodo ostali enaki. Želiva predstaviti to pesem. Ljudje se sicer zapičijo v neke banalne stvari, kar morda ni najbolj pošteno. Midva morda nisva toliko dala poudarka vizualni plati, sva pa zelo vesela, težko je to opisati z besedami, da naju je občinstvo tako sprejelo in začutilo, kot naju je. Zdi se mi, da smo se vsi zelo trudili, da smo vložili veliko truda in iskrenosti.

Zala: Kolikor zdaj gledam na Evrovizijo, naj bi to bila potencirana Ema. Najprej nama nič ni bilo jasno, vseeno pa bova predstavljala svojo državo, da. Imava določene pomisleke. A najin namen je, da pokaževa, kdo sva. Po svoje je hecno, ker naj bi vse skupaj imelo večjo težo, ker predstavljava še državo, po drugi strani pa je to glasbeni šov. Tam bova predstavila svojo pesem in upam, da prepričava še koga.

Zala: To, da sva povezana in zaljubljena, je pač dejstvo. Niso pa besedila nujno samo ljubezenska, so sicer zapakirana v ljubezensko zgodbo, sicer pa bolj govoriva o dogajanju okoli naju in o stvareh v najinem življenju.

Vajina besedila so ljubezenska, zasanjana, sta kot nekakšna Kate in Leo v Titaniku. Rada poudarjata svojo ljubezen, povezanost?

Gašper: V angleščini bi bilo lažje pisati, ker se ne bilo treba čustveno izpostaviti. V sloveščini pa ima vsaka beseda svojo težo in zven, ki se ga da uporabiti na različne načine. Zame je slovenščina eden najlepših jezikov. Zdi se mi noro, da je prišlo do te točke, da nekdo reče, da slovenščina ni lep jezik. To ni res, samo ne znaš napisati dovolj dobrega ali lepega besedila.

Pesmi imata v slovenščini, medtem ko je veliko izvajalcev s podobnim slogom (npr. Melodrom, Liamere) delalo pretežno ali večinoma v angleščini. Vidva pa dokazujeta, da se da lepo delati v maternem jeziku in da je pravzaprav zelo lep in speven.

Živimo v času "všečkov", družbenih omrežij, ko ljudje potrebujejo neko zunanjo potrditev od znancev ali neznancev, kar pa s samim bistvom nima nujno neposredne povezave ...

Gašper:Velikokrat poudarjava, da je življenje več kot zgolj to, kaj si drugi mislijo o tebi. Če hočeš vsem ugajati, potem ponavadi zapostaviš samega sebe. In če to počneš, ponavadi nisi povsem zvest samemu sebi. Kar pa naj bi bilo bistvo.

V tem času je to najbrž redkost. Se vama zdi, da je bilo težko nekako podreti zid pri ljudeh, da so sprejeli in pravilno razumeli vajino sporočilo, ali so "pravi" ljudje sami prišli in vaju podprli?

Zala: Se mi zdi, da ljudje lažje sprejmejo najine pesmi in besedila, tudi zato, ker ta besedila ne obsojajo. Tudi pesem Sebi govori o tem, da če si želiš nekaj biti, potem to bodi. Tudi če je okolica in so ljudje proti in te ne podpirajo. Po mojem se dosti ljudi lahko s tem poveže. Dvomim, da obstaja kdo, ki ni imel nobene ovire v življenju, skozi katero je moral iti. To je univerzalna stvar, s katero se lahko povežeš.

Slabe izkušnje so še kako potrebne v življenju, seveda pa jih je treba znati preskočiti in iti naprej ...

Zala: Pri vsem, kar delava, mislim, da če se ne bi osredotočala na pozitivne stvari in komentarje, verjetno ne bi bila tu, kjer sva.

Gašper:Psihološko ne greš vedno tja, kamor si želiš, temveč tja, za čemer stremiš, na kar si osredotočen. Po vsem tem sva še bolj osredotočena in še bolj veva, kdo sva. Je pa tako, da sva prej zagotovo imela to srečo ali pa čast, da so naju slišali in podprli pravi ljudje, ki so takoj prepoznali najin potencial in sva jim zato zelo hvaležna. V zadnjem letu sva imela veliko koncertov z dobro obiskanostjo in povsod smo se imel super. Ne pomeni pa, da bi imeli ti poslušalci prednost ali da bi bili več vredni, so pa nama po svoje pomagali, da sva prišla do te točke, na kateri sva zdaj.