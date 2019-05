Zala in Gašper zaradi napake beloruske žirije izgubila dve mesti

Iz Evropske radiofuzne zveze (EBU) so potrdili, da so "skladno s prakso preverjanja glasovanja ugotovili, da je bil zaradi človeške napake končni rezultat napačen".

"V znak spoštovanja do nastopajočih in članov EBU, ki so sodelovali, želimo končne rezultate popraviti v skladu s pravili," so še dodali pri organizatorju. Točke so dodali v tabelo in jih javno objavili.

EBU in Ernst&Young sta izrazila obžalovanje zaradi napake in se opravičila. "Obžalujemo, da napake nismo odkrili prej. Da bi se izognili nadaljnjim napakam, bomo preverili potek in nadzor glasovanje."