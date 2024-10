Zala Smolnikar - Záli: Moji učenci so moj filter in ta pesem jim je zelo všeč

Ne le, da je pevka in glasbenica, Zala Smolnikar - Záli je tudi učiteljica petja in prav njeni učenci so tisti, ki vedno prvi slišijo njene nove pesmi. Če so njim všeč, mlada pevka takoj ve, da bodo všeč tudi njenim poslušalcem, v nasprotnem primeru pa o izidu še malo razmisli. A pri pesmi Povej mi, dileme ni bilo, saj so jo njeni učenci že takoj po prvem poslušanju začeli prepevati skupaj z njo.

Zala Smolnikar - Záli predstavlja svojo novo pesem. "Izšla je moja nova pesem z naslovom Povej mi, ki je zelo igriva. Govori o nekem odnosu, kjer si lahko ranljiv, ker si tako zaupaš," je povedala o pesmi, za katero pravi, da so jo prvi slišali njeni učenci. "Sama tudi učim petje in moji učenci se mi zdijo odličen filter za moje pesmi. Vsakič, preden nekaj izdam, jim zaigram ali predvajam svojo novo pesem," je razkrila.

Zala Smolnikar - Záli je izdala novo pesem z naslovom Povej mi. FOTO: Jani Ugrin icon-expand

Otroci so najbolj iskreno občinstvo, je prepričana glasbenica. "Oni mi najbolje povejo, kaj jim je všeč in kaj ne. Na koncu se izkaže, da je tudi mojim poslušalcem všeč nekaj, kar je všeč mojim učencem in obratno," je povedala in razkrila, da jim je njena nova pesem zelo všeč. "Ves čas si jo prepevaj. Že odkar sem jim pesem prvič zaigrala, so takoj začeli prepevati refren," je še dodala.

Nova pesem je seveda dobila tudi pripadajoči videospot, ki ga je mlada pevka snemala v okolici Kamnika. FOTO: Jani Ugrin icon-expand

Nova pesem je seveda dobila tudi pripadajoči videospot, ki ga je mlada pevka snemala v okolici Kamnika. "To je bila zame ena najlepših izkušenj snemanja. Skupaj nas je šlo pet prijateljev, posneli smo spot in se imeli super," je povedala, obenem pa zaupala, da ni šlo vse po planu. "Zelo veliko stvari je šlo narobe. Prijatelj, ki je snemalec, bi moral snemati, a je zadnji dan sporočil, da je zbolel. Prav zato smo vse odpovedali, nato pa me je klical drugi prijatelj in mi dejal, da bomo vse uredili. In smo," se je nasmejala.

Glasbenica je prepričana, da so otroci najbolj iskreno občinstvo. FOTO: Jani Ugrin icon-expand