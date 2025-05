Zala Smolnikar predstavila prvi album: Spet se vračam k otroški iskrenosti

Že skoraj desetletje je minilo, odkar je Zala Smolnikar - Zali stopila pred žirante šova Slovenija ima talent in navdušila tako z glasom kot energijo. Po letih izdajanja glasbe je pevka na koncertu v ljubljanskem SiTi Teatru konec tedna predstavila svoj prvi studijski album V trenutku.

Kako se Zali razlikuje od tistega dekleta izpred 10 let? "Ko si otrok, si zelo iskren. Tako da iz tega izhajaš. Pa tudi nimaš toliko treme. Samo greš, odpoješ in odigraš. Vsaj jaz sem bila taka. Zdaj se spet vračam tja," je dejala.

Na odru se ji je pridružil Oto Pestner. "Njegova pohvala mi res veliko pomeni. Ko sem ga poklicala in je rekel, da pride, mi je ogromno dalo," je dejala Zali. Po Pestnerjevih besedah je videti veliko lepega, 'slišati pa še veliko več'. "Jaz ji čestitam, da je s toliko poguma in entuziazma vstopila v tak projekt, ki ni lahek. In da si bo začela nabirati svojo ciljno publiko, kar je pri mladih najbolj pomembno," je dejal Pestner.

In kako Zali vidijo njeni glasbeni kolegi? Gušti je pevko opisal kot igrivo, iskrivo, radostno in veselo. Gregor Ravnik pa ocenjuje, da Zali nastopanje 'dobro dene' in ji je napovedal bogato koncertno pot.