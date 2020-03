zalagasper: Boljšega si ne bi mogla predstavljati!

Nekje smo slišali, da sta se po zmagi na Emi počutila kot "v škatli", kot govori tudi njun novi singel Box, za katerega sta posnela zares nasmejani videospot, nekaj, kar ju, vsaj javno, nismo videli prav pogosto. Solidno polno prizorišče sta v vzhičeno stanje spravila že s samim prihodom na oder, ko sta potem zaigrala prvo pesem Baloniin nato Come to me, ki po Gašperjevih besedah govori o "tem, da je dom tam, kjer je srce".

"Hej vsi, hvala da ste tukaj," je zbrano občinstvo pozdravila Zala Kralj , ki je v družbi Gašperja Šantla nekoliko sramežljivo stopila na veliki oder Kina Šiške. Pravzaprav smo se ju že navadili, da sta Zala in Gašper pač Zala in Gašper oz. po novem zalagasper. Zdaj, dobro leto po zmagi na Emi, ko sta titulo predala Ani Soklič , sta se najbrž nekoliko bolj sprostila, saj se zavedata, da jima ne bo treba več odgovarjati na vprašanja o tem in bosta še naprej ostala zvesta sebi in tistim, ki so jima najbližje.

Seveda sta najbolj osvojila s prijetno zmedenimi, "snežinkastimi" dovtipi kot so "ful lepo je biti z vami nocoj in tudi nasploh", kar je naletelo na vzdihovanje in odzive simpatičnega odobravanja med občinstvom, ki sta mu zelo pri srcu. Četudi dobivata največje pohvale iz tujine in po neki logiki domačega občinstva niti ne potrebujeta. A na prvencu 4 je deset pesmi, pet v slovenščini in pet v angleščini. Veliko "ubijalcev sanj", ko se imenuje tudi nova pesem, pri kateri sodelujeta z Matter in Dravle Records , ju najbrž ne mara preveč, kaj šele njune drugačnosti. Ne vidijo pa "mladih gamsov, ki si drznejo iti čez sebe, ovreči tabuje, sprejeti drugačne in spremeniti svet",kot se je lepo izrazil mladi raper Vazz .

"Ko sva se skupaj vselila, sva ugotovila, da tudi če se nama vse poruši, da imava drug drugega," je zaljubljeno izdavil Gašper, ko je napovedal pesem S teboi in požel primerno globok vzdihu občinstva, eden tistih trenutov, ki je bil pospremljen s spogledljivimi nasmeški. Nato sta predstavila še aktualni singelBox in pa vsem dobro poznano skladbo Sebi, ko sta pozvala, da lahko zraven pojejo vsi tisti, ki jo poznajo. Pozna pa jo tudi Klemen Slakonja , ki se jima je kot gost presenečenja pridružil nekje na sredini pesmi, saj je znano, da ju je že imitiral. Skupaj so zapeli še angleško Hazey, za zaključek pa sta izvedla še Me & my boi.

"Ful, ful neskončno hvala, da ste tu. Ne bi si mogla predstavljati boljšega koncerta za izid plošče in tudi nasploh," sta se po desetih pesmi in petinštiridesetih minutah nastopa z velikimi nasmeški na ustih zahvaljevala Zala in Gašper. Ko navdušenje ni pojenjalo, sta prišla nazaj na oder in še enkrat zaigrala pesem Box, ko se jima je na koncu spet pridružil Slakonja. Nazadnje, ko so se vsi objeli, je vzkliknil "zalagasperklemen" in požel primerno huronsko navdušenje, pomešano s smehom.

Zala in Gašper imata tisto "nekaj", kar ju ločuje od ostalih, ostajta svoja, zaljubljena, namesto njiju govori njuna glasba, saj se jima zdi v redu, da prideta na oder v vsakdanjih oblačilih. Znata ločiti zrno od plev, vesta, kaj šteje, razumejo pa jih njuni sodobniki in tisti, ki hodijo po svetu z odprtimi ušesi in srci in niso "ubijalci sanj".